Si nun è zuppa è pan bagnato, qual è il collegamento tra i due termini e il significato del proverbio romano? Tutti i dettagli

Il dialetto romano è ricco di proverbi ed espressioni utilizzate e conosciute in tutta Italia. Molti romani e non solo usano il modo di dire Si nun è zuppa è pan bagnato ma qual è il suo significato e da dove deriva? Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Si nun è zuppa è pan bagnato: significato dell’espressione

Si nun è zuppa è pan bagnato è un’espressione molto usata e sta a significare il fatto che anche se una cosa o una situazione viene presentata apparentemente diversa, sostanzialmente resta la stessa.

Quindi, anche se in alcune occasioni si tende a mostrare un fatto in una forma migliore, più convincente o accattivante, la sostanza non cambia e il messaggio che si vuole inviare è sempre lo stesso.

Si nun è zuppa è pan bagnato, qual è l’origine della frase?

Da un punto di vista etimologico, l’espressione sopracitata è composta da due termini che apparentemente non presentano nessun collegamento. In realtà, in pochi sanno che la zuppa viene dal gotico suppa che significa fetta di pane bagnato.

Dunque, Si nun è zuppa è pan bagnato significa: Se non è fetta di pane bagnato è pane bagnato.

Altri modi di dire ed espressioni romani

Il dialetto romano è ricco di modi di dire ed espressioni che non solo vengono utilizzati dai romani ma anche in altre parti d’Italia nonostante la maggior parte non conosca il vero significato dei proverbi.

“Sei figlio dell’oca bianca”, “Non farti infinocchiare”, “Fare il giro delle sette chiese”, “Ammazza che giannetta”, “Sei er mejo figo del bigonzo”, “Fare i buffi”, “Restà al verde“, “Che tajo” sono solo alcuni dei tanti modi di dire presenti nel dialetto romano. Ognuno presenta un significato ed un’origine, anzi anche di più.

Nel corso dei secoli, a tali espressioni sono stati attribuiti diversi valori, cambiando a volte anche il vero significato delle parole stesse. Anche se gli altri dialetti italiani sono pieni di modi di dire, tuttavia, quello romano è uno dei più ricchi e il preferito da molte persone.

