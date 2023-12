Shein sta per accogliere a Roma milioni di persone nel suo store temporaneo natalizio: ecco tutti i dettagli

Torna a Roma il negozio che tutti stavamo aspettando: il temporary store di Shein natalizio con una serie di prodotti a prezzi stracciati e tipici del Natale. Chiunque vorrà potrà trovare un regalo adatto ad ogni esigenza, scopriamo le date dell’apertura, gli orari e l’indirizzo del punto vendita.

Shein store Roma, dove apre?

Nelle vicinanze di Fontana Di Trevi, precisamente in via della Stamperia 64, Shein apre le porte ad un locale unico e inimitabile che renderà Roma ancora più chic. Sta per arrivare il punto vendita temporaneo in versione natalizia, dedicato totalmente al Natale con pareti rosso e bianche, ghirlande, abeti addobbati e installazioni che richiamano i bastoncini di zucchero.

Diamo il benvenuto allo SHEIN Christmas Ville, dove sarà possibile dedicarsi allo shopping ma anche passare dei momenti unici e divertenti. Sarà allestita un’area con photocall, dove scattare delle foto di festa e tanto altro ancora.

Quando apre Shein store a Roma in versione natalizia?

Il negozio Shein di Natale rimarrà aperto solo 4 giorni, da mercoledì 13 dicembre fino al 16 dicembre, dalle 12:00 alle 19:00.

La storia di Shein

Da tutti conosciuto come il colosso del fast fashion più popolare degli ultimi decenni. Il suo nome è Shein ed ha messo in atto un processo di quotazione in borsa negli Stati Uniti. Attualmente supera gli 80.000 milioni di euro, due terzi di quanto vale oggi la Inditex di Marta Ortega.

Nessuno, però, conosce la sua storia. Tutto ebbe inizio con la vendita di abiti da sposa dalla Cina al mondo, soltanto un anno fa è diventata il marchio di moda più richiesto a livello mondiale. Il merito va, senza dubbio, al suo fondatore e ceo, Chris Xu, grandissimo esperto di SEO.

Lo hanno seguito altri colleghi, diventando, quindi, quattro i fondatori dell’azienda. Il team è composto da Molly Miao, l’attuale COO, Ren Xiaoqing, responsabile dell’approvvigionamento globale, e Gu Xiaoqing, che attualmente non è in carica. Il gruppo ha così deciso di espandersi tendando la sorte con la vendita, in qualità di intermediari, di moda femminile oltre agli abiti da sposa, fino alla svolta con l’e-commerce alla produzione interna. Da qui è avvenuto il passaggio da SheInside, il nome originale, al marchio Shein, nel 2012. Il resto è storia.

FOTO: @probeatagency