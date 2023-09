Semifinale pallavolo maschile a Roma prevista per giovedì al Palazzo dello Sport all’Eur: tutti i dettagli sull’evento

Il 12 settembre per l’Italia è stato un giorno speciale: la squadra di pallavolo maschile si è guadagnata la semifinale con la Francia dei Campionati Europei che verrà giocata a Roma giovedì 14 settembre al Palazzo dello Sport dell’Eur. Dopo cinque set, l’Italia è riuscita a sconfiggere l’Olanda con un tie-break 3-2.

Semifinale pallavolo maschile a Roma: dettagli sui biglietti

Dopo il successo di ieri, è iniziata la corsa ai biglietti per la semifinale. A tal proposito, però, la Federazione Italiana Pallavolo ha reso comunicato che l’acquisto dei tagliandi per assistere alle semifinali e finali dei Campionati Europei in programma al Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma il 14 e 16 settembre sta per terminare.

Infatti, i biglietti stanno andando a ruba e una volta terminati non ci sarà nessuna possibilità di acquistarne altri. Dunque, la vendita dei tagliandi su ticketone.it è quasi sold out.

La FIPAV, inoltre, ha tenuto a sottolineare che, a causa della mancanza di posti, non potrà soddisfare le tante richieste degli spettatori.

Italia- Olanda: tutti i dettagli sulla partita

Non è stato semplice, ma l’Italia è riuscita a battere l’Olanda per 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) così da conquistare la semifinale di volley maschile ai Campionati europei del 14 settembre 2023 a Roma.

Nell’attesa di vivere un sogno, ripercorriamo alcuni momenti della partita che ha attirato milioni di telespettatori allo schermo per tifare gli Azzurri.

Il primo parziale ha vissuto l’infortunio di Russo, costretto ad abbandonare il campo dopo una distorsione alla caviglia. La nazionale italiana inizialmente aveva il controllo della situazione ma dopo l’uscita del compagno gli equilibri hanno iniziato a rompersi.

Nel secondo set, però, gli Azzurri sono tornati in campo più carichi che mai. Giannelli e Romanò hanno dato il massimo, a seguire Balaso.

Anche nel terzo set l’Italiaha proseguito dimostrando di essere all’altezza delle prova, ma nel quarto set l’Olanda sembrava essersi risvegliata così da destabilizzare gli Azzurri, di nuovo.

Sono servite 2 ore e 30 minuti di gioco per portare l’Italia alla vittoria, avvenuta al tie-break.

FOTO: SHUTTERSTOCK