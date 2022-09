Italia Volley, la scena della gomma da masticare non passa inosservata. Cosa fa l’allenatore Fefè De Giorgi per esultare 

La pallavolo maschile trionfa e vince il titolo mondiale: l'esultanza dell'allenatore non passa inosservata

Gli azzurri della pallavolo maschile hanno trionfato, diventando campioni del mondo e battendo la Polonia.

La squadra, condotta al successo dall’allenatore Fefè De Giorgi, ha così portato a casa il quarto successo mondiale per l’Italia e c’è già chi parla di nuova epoca per questo sport. Prima di concentrarsi sul prossimo obiettivo però (le Olimpiadi del 2024) è tempo di festeggiamenti e di godere del successo appena ottenuto.

Ed è proprio quello che hanno fatto atleti e allenatore, appena conclusa la partita. Un piccolo dettaglio non è sfuggito agli spettatori e riguarda proprio l’allenatore Fefè.

“Fefè che per esultare fa cadere la gomma da masticare, la riprende e la rimette in bocca, io mi sento male” ha twittato un utente, “Ma io voglio il video mi sono distratta solo un attimo e ho perso la cosa migliore della partita” ha scritto un altro utente sui social.

“Scusate ma a Don Fefè gli è caduta la chewing gum e poi se l’è rimessa in bocca? Ho visto male? Ditemi che ho visto male” ha scritto qualcun altro. “Ma a Fefè De Giorgi era cascata in terra la caramella e se l’è rimessa in bocca mi sento male” ha commentato un altro. “Ma l’allenatore dell’Italia che per sbaglio sputa la caramella a terra, la recupera e se la rimette in bocca? Tipo quelli che si sc******no in macchina e pensano che nessuno li veda” ha ironizzato qualcun altro.