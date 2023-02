San Valentino a Roma, dalla foto all’iride al caffè ‘Romeo e Giulietta’: 5 idee originali per festeggiare il 14 Febbraio

Quest'anno non hai voglia di passare il solito San Valentino all'insegna di rose e cioccolatini? Nessun problema: ecco 5 idee originali per trascorrere una giornata alternativa all'insegna del romanticismo con la tua metà.

Come festeggiare San Valentino? Quest’anno non hai voglia di passare il solito San Valentino all’insegna di rose e cioccolatini? Nessun problema: ecco 5 idee originali per trascorrere una giornata alternativa all’insegna del romanticismo con la tua metà.

LEGGI ANCHE: — A Roma c’è il ‘teschio degli innamorati’: lo puoi vedere solo una volta all’anno

Galleria Iris, a San Valentino il tuo occhio diventa un’opera d’arte

Nella Galleria Iris puoi trasformare il tuo occhio in un’opera d’arte grazie ad una tecnologia all’avanguardia in grado di catturare ogni sfumatura dell’iride dettagliatamente e in pochi secondi. Un’idea originale per San Valentino è quella di mettere insieme due iridi così da creare un ritratto di coppia da donare al proprio partner.

Archeo Running in giro per Roma

Archeo Running ha creato per San Valentino un’esperienza di coppia memorabile: un tour del centro di Roma alla scoperta della storia di San Valentino. Si tratta di un’esperienza da regalare al proprio partner per uscire dalla monotonia di tutti i giorni e per gli amanti delle passeggiate all’aria aperta.

La scalinata degli innamorati a Garbatella

Un’idea originale è anche quella di recarsi alla famosa Scalinata degli Innamorati di Garbatella, vicino alla fontana della Carlotta. Un luogo magico che ha visto nascere iconiche storie d’amore dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Anche oggi i giovani la percorrono insieme mano nella mano nella speranza di rinforzare il loro amore con un carattere di eternità.

Fonte: Shutterstock

Bere alla fontana degli innamorati a San Valentino

La leggenda narra che la coppia che beve da questa fontana contemporaneamente resterà insieme per sempre. San Valentino diventa allora un’occasione perfetta per fare una bella passeggiata nel centro di Roma e fermarsi nei pressi della Fontana di Trevi.

Qualche passo più avanti si trova la Fontana degli Innamorati, vi basterà bere contemporaneamente da lì per eseguire questo rito storico!

Fonte: Shutterstock

Gustarsi un Romeo e Giulietta a Sant’Eustachio

Una tappa obbligatoria per tutte le coppie amanti del caffè. La vasta scelta della caffetteria vi condurrà comunque verso il caffè Romeo e Giulietta a San Valentino. Un’occasione per godersi un buon caffè nell’affascinante cornice di Roma al fianco della tua metà.