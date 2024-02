Russel Crowe sbarca all’Ariston nella terza puntata di “Sanremo 2024” e annuncia il suo concerto al Colosseo: quando e biglietti

Amadeus l’ha invitato all’Ariston che è rimasto folgorato dal suo talento. Proprio sul palco più gettonato dagli artisti, Russel Crowe ha annunciato le date dei suoi prossimi live, ecco quando farà un concerto al Colosseo e dove è possibile acquistare i biglietti per il grande evento.

Quando c’è il concerto di Russel Crowe al Colosseo?

Il concerto di Russell Crowe a Roma è previsto per il 23 giugno 2024 al Colosseo. Entrando nel dettaglio, il gruppo musicale ha scelto come location del live il Tempio di Venere, che fa parte del Parco Archeologico del Colosseo ed è situato proprio nelle vicinanze dell’Anfiteatro Flavio.

Tutti i dettagli sui biglietti

I biglietti per i concerti di Russel Crowe saranno in vendita su Ticketone a partire da lunedì 12 febbraio 2024.

Oltre a Roma, Russel Crowe si esibirà anche a:

Pompei (9 luglio 2024, Anfiteatro degli scavi),

Ascoli Piceno (11 luglio 2024),

Piacenza (13 luglio 2024, Palazzo Farnese),

Varese (14 luglio 2024, Giardini Estensi)

Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Nouveau).

Russel Crowe a Sanremo 2024

Il direttore artistico Amadeus lo ha invitato nella terza serata di “Sanremo 2024”, lasciandogli spazio per un’esibizione che ha fatto impazzire la platea intera. Russel Crowe non è soltanto un attore di fama internazionale ma anche un cantante che insieme alla sua band ha intrapreso un percorso diverso rispetto a come siamo abituati a vederlo. E proprio sul palco dell’Ariston ha affermato che l’idea di fare concerti è iniziata nel 2009 in un pub fuori Londra e da lì ha preso piede.

LEGGI ANCHE:–Perché ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci

“Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”, ha spiegato l’attore.

Come si chiama la band di Russel Crowe?

“Russell Crowe & The Gentlemen Barbers” è il nome della band di Russel Crowe, premio Oscar per “Il Gladiatore” e vincitore di un Golden Globe come miglior attore per “A Beautiful Mind“.

I fan non vedono l’ora di ascoltarlo dal vivo. I live saranno, senza dubbio, ricchi di sorprese e grandi emozioni.

FOTO: SHUTTERSTOCK