Sono uscite le 200 città più felici del mondo e Roma si trova nella classifica!

È la Institute Quality Life, il progetto della Happy City Hub Ltd, che ha deciso di condurre una serie di indagini sulla vita e sull’equilibrio tra lavoro e vita privata di ogni cittadino: residente, dipendente, genitore, bambino e qualsiasi altro membro della comunità.

Foto Shutterstock

Come? Attraverso un’analisi che studia le aree relative al processo decisionale nelle comunità, alla creazione di politiche sociali, all’attuazione dei servizi pubblici e all’efficacia nel rispondere alle nuove sfide e crisi che accompagnano le comunità in via di sviluppo.

Le città al primo posto nella classifica delle 200 città più felici al mondo

Aarhus, Danimarca – Foto Shutterstock

Al primo posto troviamo, tra le città premiate, molte capitali e città dell’Europa, in particolare i paesi del Nord come le città della Danimarca (Aarhus), della Norvegia (Bergen e Oslo), della Svezia (Eskilstuna, Stoccolma e Jonkoping) e Finlandia (Helsinki). Poco più a ovest ci spostiamo nel Regno Unito con Londra, nei Paesi Bassi con Amsterdam e con le città della Svizzera: Ginevra e Zurigo.

Infine, ci spostiamo in Nordamerica con le città del Canada (Toronto, Montreal, Vancouver e Vaughan), degli Stati Uniti d’America (Los Angeles, San Francisco e Washington DC) e quelle oceaniche, precisamente in Australia (Brisbane, Canberra e Sydney) e in Nuova Zelanda (Weelington).

Roma: la capitale nella classifica insieme ad altre due città italiane

Inaspettatamente per i romani, spesso fortemente indispettiti dalla disorganizzazione generale della città, Roma si aggiudica la medaglia di bronzo insieme alla capitale della moda, Milano e la dotta Bologna.

Foto Shutterstock

A giudicare dai punteggi, Roma, che si giudica il 128° posto in classifica, sembra ottenere il punteggio più basso per l’attuazione dei servizi pubblici. Mentre, nelle restanti aree, la capitale ottiene dei punteggi che nulla hanno da invidiare alle altre città del mondo!

Nonostante quindi le problematicità conosciute bene dai cittadini e persino dai turisti di Roma riguardanti i servizi pubblici e la loro gestione, è anche bello ricordare quanto questa città porti con sé una bellezza indecifrabile.