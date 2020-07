In una Roma dal caldo equatoriale che sfiora i 40 gradi e che quasi quasi ci fa sentire la mancanza delle piogge tropicali degli scorsi […]

In una Roma dal caldo equatoriale che sfiora i 40 gradi e che quasi quasi ci fa sentire la mancanza delle piogge tropicali degli scorsi anni, correre ai ripari per proteggersi è necessario alla sopravvivenza.

Tra i tanti consigli che ogni telegiornale che si rispetti ama dispensarci – non uscire nelle ore calde, bere molta acqua, mettere un cappello, bagnarsi polsi e collo ecc – ecco a voi una serie di luoghi freschi dove rifugiarvi e regalarvi un po’ di refrigerato relax.

Volete fuggire da una Roma temperature a 40 gradi? Ecco i luoghi più freschi

Oltre alle tante piscine dove poter trascorrere giornate intere a diversi prezzi, ecco a voi una selezione di proposte – centri commerciali esclusi – dove poter trovare refrigerio nella Città Eterna.

Roma caldo record: dove rinfrescarsi

Giardino del Lago a Villa Borghese

Romantico bellissimo scenario per una passeggiata riflessiva in coppia o in solitaria, il Giardino del Lago sito a Villa Borghese offre insieme al fresco refrigerio anche una cornice architettonica unica e inalterata nel tempo, in cui è possibile fare un tuffo nel passato, godendo di una scenografia unica all’ombra di viali alberati.

Un’opportunità da non farsi sfuggire e un luogo in cui ritrovarsi anche per una veloce pausa pranzo al centro di Roma.

Un giro nelle chiese… perché no?

D’inverno offrono riparo dal freddo e d’estate dal caldo: le Chiese di Roma, note in tutto il mondo, sembrano nate appositamente per accogliere tutte le persone in cerca di riparo.

Nell’afosa estate romana, ecco quindi un’idea allettante in cui conciliare arte e fresco, fare un bel giro tra le basiliche della città eterna, oppure regalarsi un’oretta in una delle tante meravigliose architetture cattoliche che offre: dalla più intima San Carlino al Quirinale, alle maestoa Santa Maria degli Angeli, San Giovanni, Santa Maria Maggiore o San Pietro e Paolo. In ogni angolo di Roma, dal centro alla periferia, ci sarà una Chiesa pronta ad accogliervi…

Il Palazzo del Freddo Fassi

Nata alla fine del 1800, Fassi (anche nota come “Il Palazzo del Freddo”) è una delle gelaterie più famose d’Italia e meta turistica per eccellenza. Non solo per gli ottimi prodotti, ma anche per la struttura ampia, fresca, godibile e dai soffitti altissimi: estremamente adatta per dedicarsi una parentesi di refrigerio e gusto nella torrida estate romana. Fassi offre gelati artigianali d’alta qualità con particolare ai gusti classici, insieme a “invenzioni” fredde tutte da gustare.

Tappa imperdibile in una location da scoprire per romani e turisti.

Pomeriggio (o mattina) al Cinema

Avete mai pensato di rinfrescarvi al cinema? Anche se tra i luoghi poco visitati in periodo estivo, in cui vige la moda delle arene all’aperto, una bella sala cinematografica può regalare una parentesi fresca a ogni ora della giornata sia di mattina – basta cercare le strutture che offrono proiezioni mattutine – sia di pomeriggio e, ovviamente, sera.

Dal centro alla periferia, i Cinema che vi potranno offrire refrigerio sono tantissimi e sparsi in ogni punto della Capitale…