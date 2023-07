Sapete qual è il significato di Stare in campana? Curiosità, origini e aneddoti sul modo di dire romano: tutti i dettagli

Roma è ricca di modi di dire e espressioni conosciute in tutta Italia e usate in diverse parti del Paese. Oggi vogliamo parlarvi della frase Stare in campana è molto utilizzato e rimanda anche ad altri detti come Vivere sotto una campana di vetro. Scopriamo il motivo e il significato.

Stare in campana, qual è il significato del modo di dire romano?

Stare in campana viene utilizzato per mettere in allerta qualcuno a cui si vuole bene da possibili problemi e pericoli. Significa, quindi, stare attenti, in guardia, fare attenzione di più rispetto al solito.

Stare in campana rimanda ad avere prudenza ed è usato soprattutto a livello informale tra amici o parenti. Non è un caso che questo modo di dire è legato ad un’altra frase che è Vivere sotto una campana di vetro.

Origini e curiosità

Anche vivere sotto una campana di vetro è un’espressione che viene utilizzata soprattutto dagli adulti verso i bambini. Infatti, sono in tanti a proteggere il proprio figlio come se fosse appunto sotto una campana che fa da protezione.

Da qui anche il suono della campana che in passato serviva a mettere in salvaguardia la comunità. Infatti, quando c’era un pericolo, le campane suonavano più forte e servivano per avvisare tutti i cittadini di mettersi al sicuro.

Altri modi di dire del dialetto romano

Ogni paese ha un proprio dialetto e quello romano è ricco di espressioni usate a Roma ma non solo. Tra le tante ritroviamo “Sei figlio dell’oca bianca?”. Come riporta l’enciclopedia Treccani, le origini di questa espressione sarebbero molto antiche. Poi ancora “Fa na figura da peracottaro” o “Fa la figura der peracottaro” che significa: “Fare una figura meschina” e indica una persona non capace.

FOTO: SHUTTERSTOCK