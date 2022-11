Roma non è la sola, sai quante città che si chiamano Roma ci sono nel mondo?

Sapevate che nel mondo non vi è soltanto una Roma? Dall'Europa all'America, dall'Africa all'Oceania, ecco quali sono le città che hanno lo stesso nome

Roma è la città eterna, unica e inimitabile per gli italiani che non perdono occasione di girare per il mondo alla scoperta di nuovi continenti, tradizioni e culture. Eppure, molti non sanno che esistono circa 27 località che hanno lo stesso nome della Capitale italiana. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo e qual è il collegamento con il nostro Paese.

Roma

Roma, un mondo dietro a questo nome: alla scoperta di città

Ventisette località diverse tra loro ma accumunate da un dettaglio: Roma. Partendo dall’Europa, soffermando l’attenzione in Spagna scopriremo che vi è una città chiamata Mérida, soprannominata Roma poiché è ricca di monumenti romani.

Passando per la Romania, vi è una città d’origine romana che risale all’epoca imperiale. Un’altra, invece, si trova in Svezia ed è famosa per la produzione di vetri, ceramiche, stoffe secondo l’antica tradizione vichinga.

Cambiando continente, arriviamo in Africa dove c’è una città chiamata Roma che si trova nel regno del Lesotho. Poi ancora, negli Stati Uniti, esistono diverse città, località e paesi chiamati Rome e sono presenti in Illinois, in Iowa, in Kentucky, nel Maine, nello stato di New York, in Oregon, in Pennsylvania, in Tennessee, due in Indiana e in Texas e tre in Ohio e in Wisconsin.

La più famosa, però, è la Rome della Georgia con 36mila abitanti. In America del Sud, nelle zone centrale e meridionale c’è il Messico. Scendendo ancora più a Sud, altre città con il nome Roma si incontrano in Brasile, Mata Roma, e in Perù, Roma. Infine, in Oceania vi è lo stato del Queensland, a circa 500 km da Brisbane.

Nonostante Roma sia ovunque, tra i romani qualcuno avrebbe affermato: “Te puoi pure chiama Roma, ma devi da sape’ che ar monno, de Roma ce n’è una sola”. E voi cosa ne pensate?

FOTO: SHUTTERSTOCK