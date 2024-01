La scalinata degli innamorati a Roma è perfetta per passeggiare insieme al proprio partner ma non solo: si trova alla Garbatella

Chi l’ha detto che Parigi è la città più romantica d’Europa? Potremmo dire la stessa cosa di Roma con le sue viuzze caratteristiche ed un particolare impeccabile: la scalinata degli innamorati nei pressi della Garbatella. Passeggiare con la dolce metà, con un amico o un proprio caro sarà una delle esperienze più suggestive da fare.

Dove si trova la scalinata degli innamorati a Roma?

La scalinata degli innamorati si trova a Roma nel quartiere Garbatella. Si tratta di un vero e proprio percorso che inizia da Piazza Benedetto Brin, più comunemente detto “er pincetto”. Il Pincio è un posto molto romantico dal momento che regala una vista panoramica incredibile su tutta la città ed uno scorcio unico.

A seguire si attraversa un arco ed è lì che inizia la vera passeggiata fatta di viuzze e viali romantici, scorci antichi e alberi maestosi tutt’attorno.

Il percorso romantico a Roma

La scalinata degli innamorati è una parte del lungo percorso da fare in compagnia del proprio partner o di chiunque si abbia voglia, un amico o un familiare. Senza dubbio, la tranquillità non manca e qualche ora di relax in quel di Roma non guasta mai. È come entrare in un’altra dimensione dove il rumore più assordante è il cinguettio degli uccellini.

Una volta iniziata la passeggiata, si percorrono queste vie e ci si ferma a bere alla fontana di Carlotta, la cui acqua fuoriesce dalla delicata statua di una ragazza che rimanda alla “garbata ostella” da cui prende il nome l’intero quartiere Garbatella. La leggenda narra che chi beve da questa fontana vivrà una vita con un amore eterno.

Infine, una volta completato il giro, chi vuole si può fermare a prendere da mangiare o a bere qualcosa in uno dei bar più famosi di Roma: “Bar dei Cesaroni”.

Il quartiere Garbatella

Garbatella è uno dei quartieri più noti di Roma che almeno una volta nella vita bisogna visitare. Tra le attrazioni da non perdere ricordiamo Piazza Benedetto Brin, La Chiesoletta, Piazza Bartolomeo Romano, Piazza Giovanni da Triora, Fontana Carlotta e Scala degli Innamorati.

