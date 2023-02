Roma, alla Sapienza aprirà la ‘biblioteca vivente’: ecco come cambierà lo skyline della Città universitaria

Nuovo progetto per l'università La Sapienza: è in arrivo una biblioteca vivente, tutti i dettagli sull'iniziativa

Novità in arrivo per l’Università La Sapienza di Roma che costruirà una mega-biblioteca dove daranno ospitati più di due milioni di volumi, una serie di collezioni librarie delle facoltà di lettere e filosofia della Sapienza.

Roma biblioteca La Sapienza: il nuovo progetto

Il progetto della nuova biblioteca è stato firmato dallo studio riminese Mijic Architects ed è stato presentato lunedì dal rettore dell’università Antonella Polimeni e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La biblioteca sarà aperta a tutti agli studenti La Sapienza e ai cittadini di Roma e si troverà in un’area di 5.200 mq del campus che si affaccia su Piazzale Aldo Moro nel quartiere S. Lorenzo di Roma.

“La nuova struttura avrà l’aspetto di una biblioteca vivente – ha spiegato Polimeni – e, allo stesso tempo, quello di un laboratorio aperto alla sperimentazione e a tutte le forme di comunicazione scientifica”. Inoltre, sarà accessibile come aula studio 24 ore su 24 e saranno presenti spazi di incontro per diverse attività culturali al servizio di tutti i cittadini. L’ingresso pubblico è previsto da via dei Marrucini.

Il primo cittadino Roberto Gualtieri ha riferito di essere stato uno studente di La Sapienza e da ex studente e professore a La Sapienza è molto entusiasta del progetto che sarebbe un “hub di altissimo valore culturale, creando un rapporto diretto con i cittadini”. Ha riferito.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni si prega di seguire il sito ufficiale La Sapienza. Il progetto è volto ad avvicinare i più giovani alla cultura e alla storia, visto il patrimonio culturale italiano e non solo presente in un’università come quella di La Sapienza, una delle strutture più rinomate e grandi d’Europa. L’Università è stata fondata nel 1303 e vede ogni anno migliaia di studenti iscritti.

FOTO: SHUTTERSTOCK