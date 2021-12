Roma, San Bernardo alle Terme “la chiesa senza finestre”: ecco cosa l’accomuna al Pantheon

San Bernardo alle Terme: ecco le curiosità sulla “chiesa senza finestre” a Roma, per tanti versi così simile al Pantheon.

Conoscete la ‘chiesa senza finestre‘ di Roma? Stiamo parlando di San Bernardo alle Terme, sita nella piazza dedicata all’omonimo santo, in corrispondenza di uno dei quattro torrioni angolari del muro perimetrale delle Terme di Diocleziano. Un edificio straordinario, dalla storia incredibile e dalle caratteristiche estremamente interessanti. Andiamo a scoprirle insieme!

La Chiesa di San Bernardo alle Terme a Roma

La Chiesa di San Bernardo alle Terme nasce dal riadattamento di una delle aule circolari delle Terme di Diocleziano, effettuato tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600. A prendere l’iniziativa fu la Contessa Caterina Sforza Cesarini, nipote di papa Giulio III. L’aula in questione era lo spheristerium, una sala dedicata ai giochi con la palla delle Terme.

Le spoglie della Contessa riposano ancora all’interno della Chiesa, dedicata per suo volere a San Bernardo da Chiaravalle, borgognone fondatore dell’ordine dei Cistercensi, al quale era particolarmente devota. Accanto alla Chiesa fu eretto un monastero inizialmente affidato ai monaci Foglianti, a cui sono oggi subentrati i Cistercensi, che continuano a custodire gelosamente questo straordinario luogo di culto e preghiera.

La “chiesa senza finestre” tanto simile al Pantheon

L’anno ufficiale di fondazione della Chiesa di San Bernardo alle Terme è il 1598. Curioso è il suo soprannome di ‘Chiesa senza Finestre‘, per via di una sua straordinaria caratteristica: come il Pantheon, prende luce soltanto dall’impluvium, posto al centro della sala chiuso da un lanternino.

Il suo aspetto ricalca dunque l’enorme corpo cilindrico su base ellittica delle origini. Esso è sormontato appunto da una cupola con un tamburo ottagonale e una piccola apertura in cima.

