A Roma c’è un ristorante dove il tiramisù lo prepari tu

Avete mai pensato di preparare il tiramisù a ristorante? A Roma è possibile in un locale nel quartiere Africano

Roma non smette mai di stupire e lo fa sotto ogni punto di vista. Avete mai pensato di cucinare il tiramisù direttamente a ristorante? Nella Capitale si può e c’è chi non ha resistito ed ha già provato questa esperienza. In un locale chiamato Dolce potrete vivere questo sogno.

Roma, ristorante Dolce: cucinare a cena fuori si può

Situato nel quartiere Africano, il ristorante Dolce è un locale particolare e carino. I piatti sono fuori dal comune, le porzioni abbondanti e i dolci il punto forte del ristorante. Alcune pietanze si ispirano all’Oriente, per non parlare del tiramisù fai da te, il biglietto da visita del posto. Il dolce al caffè si può comporre direttamente a tavola ed è un’esperienza culinaria che soddisfa proprio tutti.

Dolce è nato a novembre 2011, accoglie tanti eventi e persone provenienti da ogni parte del mondo che non possono fare a meno di gradire un piatto del ristorante romano. Sul sito ufficiale del ristorante si legge che “L’obiettivo è quello di sconvolgere la scena della ristorazione romana con un concept che fonde tradizione ed innovazione riportando a tavola, oltre alla bontà e al gusto, anche del sano divertimento”.

Altri locali a Roma

Dolce non è l’unico ristorante famoso a Roma, tra i più gettonati e romantici è impossibile non ricordare Il Fungo, storico locale romano dalla vista pazzesca sulla città, i piatti squisiti e l’eleganza della location che lo caratterizzano. Terrazza Borromini, luogo senza tempo dove si celebra l’eternità di Roma. Il locale si trova nei pressi di Piazza Navona. Il Caminetto ai Parioli, ristorante a conduzione familiare dove la tradizione romana accoglie ogni giorni tanti turisti. Angelina a Testaccio, locale romantico dove è possibile assaggiare molti piatti della tradizione romana e non solo.

FOTO: SHUTTERSTOCK