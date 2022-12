A Roma c’è una piazza che sembra un salotto all’aperto: penserai di stare su un set cinematografico

Avete mai visto piazza Sant'Ignazio a Roma? E' uno dei quartieri più caratteristici della Capitale, sembra un salotto all'aperto

Roma non smette mai di stupire e sorprendere i milioni di turisti che ogni giorno vi giungono e si lasciano guidare dalla bellezza, storia, tradizione della città eterna. Ogni angolo ha qualcosa da raccontare, ogni via ha un aneddoto ed ogni piazza un monumento che lascia il segno. Avete mai sentito parlare di un quartiere che assomiglia ad un salotto all’aperto? E’ piazza Sant’Ignazio, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Piazza Sant’Ignazio

Roma, Piazza Sant’Ignazio: un salotto all’aperto, tutti i dettagli

Tutti coloro che hanno visitato almeno una volta nella vita la Piazza di Sant’Ignazio avranno potuto notare come questa sembri un grande salotto all’aperto a forma di mezza luna in cui è presente un contrasto evidente tra una parte e l’altra.

Il quartiere è caratterizzato da un lato da palazzi con tanti fregi a forma di conchiglia che hanno un andamento curvilineo e dall’altro la struttura di squadrata e imponente della chiesa che vi si trova. Gli edifici in generale sono architettonicamente parlando molto semplici, seppur con alcune rotondità che rimandano all’epoca Rococò.

Fa eccezione la chiesa che, invece, è molto lavorata ricca di decori tipici del Barocco. Il luogo sacro è dedicato al fondatore della Compagnia di Gesù ed è stato ideato dall’architetto Filippo Raguzzini nel 1728. Al suo interno vi è un mosaico di stucchi, pietre preziose, marmi e dorature all’estremo.

Entrando a contatto con la piazza, è come se si venisse catapultati in un vero e proprio scenario teatrale. Il palazzo, che si trova al centro ed ha un piano triangolare, è la sede del dipartimento dei carabinieri per la protezione del patrimonio culturale.

Ancora una volta, Roma si mostra agli ospiti sotto un’altra prospettiva e lascia il segno in tutta la sua bellezza e magnificenza.

