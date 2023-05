La zona del Muro Torto a Roma chiude per lavori: ecco l’importante opera di manutenzione e le date degli interventi messi in campo

Andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno i lavori che verranno eseguiti nelle prossime settimane per la ristrutturazione dell’area del Muro Torto a Roma, che porteranno a importanti miglioramenti per questa parte della città, anche in vista del Giubileo del 2025.

La zona del Muro Torto, uno dei simboli della Capitale italiana, si appresta a un importante opera di manutenzione per garantire maggiore sicurezza e decoro alla zona. Asfalto da rifare e buche da chiudere, tombini e cunette da pulire, oltre alla segnaletica verticale da aggiornare. Si tratta solo di alcune delle opere che il Comune di Roma Capitale ha approvato per la manutenzione dei principali tunnel cittadini.

Dopo aver effettuato già un’opera di manutenzione per il sottopasso di Castel Sant’Angelo, il Comune ha stanziato un investimento di un milione di euro per questo nuovo piano, in vista anche del Giubileo del 2025.

I lavori cominceranno con la riqualificazione del sottovia Ignazio Guidi, che collega il Muro Torto alla zona di Termini e alla Nomentana. Successivamente, verranno interessate la Nuova galleria circonvallazione interna e la galleria Giovanni XXIII.

I cantieri saranno aperti prevalentemente di notte, ma i disagi per i cittadini potrebbero essere inevitabili, soprattutto perché gli interventi interessano alcuni importanti assi viari che collegano la Capitale da una parte all’altra.

Il primo intervento è già previsto da lunedì 15 maggio fino a venerdì 20 maggio, con l’intera strada chiusa su entrambi i lati di marcia dalle 22 alle 5 del mattino.

Il resto dei lavori partirà a giugno, con l’obiettivo di terminare entro poche settimane.

Il Muro Torto si appresta dunque a un importante rinnovamento che renderà la zona più sicura e accogliente, pronta ad accogliere i visitatori della Capitale, sempre presenti e che arriveranno in massa nel Giubileo 2025.

Photo Credits: Shutterstock