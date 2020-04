Roma, in questo mercato puoi fare la spesa senza i soldi

A Ostia apre il mercato sociale, dove è possibile pagare la spesa senza soldi ma con una speciale card dedicata. I dettagli dell'iniziativa

Fare la spesa senza soldi al mercato: ora è possibile a Ostia, nel X Municipio di Roma. Si tratta del primo Mercato Sociale di Roma Capitale, ideato e aperto in tempi record per far fronte alle difficoltà che tantissimi cittadini stanno affrontando a causa dell’emergenza coronavirus. Per fare acquisti non ci sarà bisogno dei soldi, bensì di una speciale card. Ecco come funziona il Mercato Sociale.

Fare la spesa senza soldi: la card si ricarica in “ore di lavoro sociale”

Per acquistare beni di prima necessità sarà possibile utilizzare una card ricaricabile. A fronte dello svolgimento di attività socialmente utili sul territorio, sulla carta saranno caricati dei crediti. Dunque i cittadini potranno fare la spesa senza soldi, ma spendendo i crediti guadagnati attraverso le ore di lavoro socialmente utile da svolgere presso specifiche attività sul territorio o nello stesso mercato. Una iniziativa rivolta alle fasce più svantaggiate della cittadinanza e maggiormente colpite dall’emergenza in corso. Il Comune spera di poter replicare presto il format in altri municipi.

LEGGI ANCHE >> Coronavirus, questo è il cibo più odiato dagli italiani nonostante il saccheggio dei supermercati

Il post di Virginia Raggi