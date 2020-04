Il mercato sociale di Ostia

Fare la spesa senza soldi al mercato: ora è possibile a Ostia, nel X Municipio di Roma. Si tratta del primo Mercato Sociale di Roma Capitale, ideato e aperto in tempi record per far fronte alle difficoltà che tantissimi cittadini stanno affrontando a causa dell’emergenza coronavirus. Per fare acquisti non ci sarà bisogno dei soldi, bensì di una speciale card. Ecco come funziona il Mercato Sociale.