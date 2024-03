Tornano gli Internazionali di Tennis a Roma al Foro Italico a partire dal 6 al 19 maggio: “Viva Rai 2” è in dirittura d’arrivo

Come ogni anno il Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere milioni di spettatori per gli Internazionali di tennis che torneranno a partire dal 6 maggio ad emozionare tanti appassionati di questo sport. Tuttavia, qualcuno darà costretto a fare le valigie. Stiamo parlando di Fiorello e l’intera squadra di “Viva Rai 2”.

Gli Internazionali di Tennis a Roma avranno luogo dal 6 al 19 maggio 2024 e precedono il Roland Garros previsto dal 26 maggio all’11 giugno.

Altre date importanti da ricordare sono i giorni riguardanti la prequalificazione: dal 30 aprile al 3 maggio. Seguiranno le prove di qualificazione previste il 6 e il 7 maggio e poi il sorteggio tabelloni previsto il 5 maggio per WTA e 6 maggio ATP.

Quando finisce “Viva Rai 2”

Dal momento che il Foro Italico servirà per gli Internazionali di Tennis, è prevista la chiusura anticipata di “Viva Rai 2″. Il programma di Fiorello terminerà intorno alla metà di maggio, dunque, non vi è alcuna possibilità che l’intera squadra si sposti da un’altra parte di Roma per allungare di qualche mese la trasmissione.

Sull’argomento non è mancata l’ironia del conduttore che ancora una volta ha lasciato il segno con il suo modo incredibile di strappare un sorriso agli italiani.

In una delle ultime puntata di “Viva Rai 2″ andate in onda nei giorni scorsi, lo showman ha riferito che il programma andrà in pausa per le festività pasquali ed ha tenuto a rispondere alla polemica scatenatasi sui social per poi riallacciarsi alle vacanze anticipate.

“C’è stata una piccola polemica, ‘Per Fiorello tutto è possibile’. Come se io potessi andare in Rai e fare quello che voglio, e posso! Dai, scherzo… siccome a maggio ci saranno gli Internazionali di tennis qui al Foro Italico, tutti i container dove si trovano i nostri uffici, le redazioni, vanno spostati perché sono appoggiati davanti ai campi. – ha aggiunto – Quindi Sport e Salute, insieme alla Rai, hanno deciso di fare questa operazione durante le vacanze di Pasqua. Ci mandano in vacanza un po’ prima, fosse per noi non ce ne saremmo mai andati!”.

