A Roma arrivano le frappe da passeggio: la nuova idea di street food di Carnevale

Le frappe sono uno dei prodotti tradizionali del Carnevale di Roma. Ma sapevate che hanno inventato quelle "da passeggio"? Ecco la nuova idea.

Non c’è Carnevale senza frappe, almeno a Roma e nel Lazio. Questi gustosissimi dolci risalgono addirittura ai tempi degli antichi romani. La ricetta tradizionale si tramanda di generazione in generazione e prevede che delle fragranti striscioline di pasta vengano fritte e ricoperte di zucchero a velo… ma ogni tanto spunta qualche bella novità!

Roma: le frappe di Carnevale diventano street food!

La pasticceria De Santis Santa Croce – a due passi dalle vie di San Giovanni e dalla Basilica di Santa Croce a Roma – ha avuto un’ulteriore idea: trasformare le frappe in street food! Proprio così: un simpatico modo per gustare i dolci tipici della tradizione di carnevale in maniera alternativa.

La pasticceria ha infatti deciso di servire le deliziose frappe di Carnevale preparate nei suoi laboratori in un cartoccio, ispirato al cuoppo di fritti napoletani. Le loro gustosissime frappe sono quindi servite in un cono di carta che permette il consumo mentre si passeggia, come lo street food insegna.

Ma le frappe di De Santis Santa Croce hanno una particolarità, una golosità in più in grado di renderle una vera e propria delizia sia per gli occhi che per il palato: è possibile arricchire il cartoccio grazie a topping deliziosi, come le colate di crema al cioccolato o al pistacchio, oppure l’aggiunta di frutta secca come nocciole, mandorle e pistacchio… Insomma, resistere alla tentazione delle frappe non è mai facile, ora che è possibile anche gustare quelle da passeggio, sarà praticamente impossibile!

De Santis Santa Croce è a Roma in via Santa Croce di Gerusalemme 18. Per info è possibile consultare il sito www.desantissantacroce.it

Photo Credits: @De Santis Santa Croce