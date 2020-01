Noleggio di costumi di Carnevale a Roma, ecco i negozi dove andare

Se a Carnevale ogni scherzo vale, vale anche scegliere un costume esuberante che non passi inosservato per le vie della città e che susciti – perché no – anche un pizzico di invidia per indossarne uno davvero originale.

Noleggio di costumi di Carnevale a Roma, ecco i negozi

Costumi Carnevale a Roma>> Se a Carnevale ogni scherzo vale, vale anche scegliere un costume esuberante che non passi inosservato per le vie della città e che susciti – perché no – anche un pizzico di invidia per indossarne uno davvero originale.

Ecco, allora, gli esercizi commerciali a cui rivolgersi per il noleggio di costumi di Carnevale a Roma affinché ogni vostro desiderio per l’irriverente festa alle porte venga realizzato.

Che sia una maschera classica come Arlecchino e Pulcinella, o una relativa ai politici più in vista – quelle di Silvio Berlusconi e Romano Prodi non tramontano mai, ma anche la caricatura di Matteo Renzi o quella di Angela Merkel stanno diventando sempre più popolari – oppure che scegliate una mise fantasy, ci sono alcuni negozi specializzati nel noleggio di costumi di Carnevale a Roma, o anche rinomate sartorie che fabbricano a mano abiti di scena e costumi teatrali, ma che durante il mese di febbraio vengono prese d’assalto alla ricerca della chicca.

Per Costumi Carnevale a Roma noleggio potete rivolgervi qua:

ESTRO COSTUMI

Via Emilio Morosini, 10 – 00153 Roma

La Estro Costumi fornisce costumi di ogni genere per: Feste di Carnevale, Rappresentazioni Teatrali, Musical, Anteprime, Feste a Tema, Saggi di Danza, Recite, Pasqua, realizzazione di Mascotte …

o qualsiasi altra cosa abbiate in mente! Effettua sia noleggio che vendita.

ROMA IN MASCHERA

Via Barsanti, 5 – 00146 Roma

E’ ampissima L’offerta relativa agli abiti carnevaleschi, ma non manca la possibilità di affittare anche vestiti più eleganti per le occasioni importanti

AL CARNEVALE di GIUSY VALERI

Via Montefalco, 15 – 00181 Roma

In questo negozio si viene accolti direttamente dall’attrice Giusy Valeri che mette a disposizione dei propri clienti la sua esperienza nel mondo dello spettacolo consigliando loro il personaggio più adatto in cui calarsi per Carnevale. Potrete trovare tutti i costumi per la vostra festa di carnevale. Adulti e bambini!

THE ONE SRL

Via Di Pietralata, 159 – 00158 Roma

E’ conosciuta per la produzione, la vendita e il noleggio di costumi per lo spettacolo

BLIZ FRAMARV SRL

Via Ambrosini, 186/192– 00147 Roma)

E’ un negozio dove grandi e piccini possono trovare il costume più adatto alle loro esigenze.