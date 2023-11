Roma è stata esclusa da Expo 2030, ma sui social proliferano i commenti ironici: cosa dicono i romani su quello che è successo.

Roma è stata esclusa da Expo 2030: la capitale italiana è stata sconfitta da Riad, capitale dell’Arabia Saudita, che ha conquistato i delegati del BIE riuniti a Issy-les-Moulinex. La sede della prossima esposizione universale, quindi, non sarà l’Italia com’era stato per Milano 2015, a causa di solo 17 voti raccolti, contro i 29 della città coreana di Busan e i 119 della capitale saudita. Oltre alla delusione, però, sul web scoppia anche l’ironia dei romani, ben consci dei problemi della Città Eterna, tanto meravigliosa quanto complessa. Cosa sarebbe potuto andare storto in un Roma Expo 2030? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE:– Pantheon, lo strano “effetto camino”: ecco cosa accade quando piove

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la sconfitta di Roma nelle candidature a Expo 2030, è giunto durissimo il commento del presidente del Comitato promotore, l’ambasciatore Giampiero Massolo: “Fino all’ultimo, né a noi né ai coreani risultavano numeri di questa portata, quindi anche sull’ultimo miglio qualcosa deve essere successo. Non critico, non accuso, non ho prove, ma la deriva mercantile riguarda i governi, riguarda anche gli individui talvolta. Vale il principio dell’interesse immediato, vale il principio della deriva mercantile“.

Nel frattempo, però, i social hanno cominciato a produrre una serie incredibile di perle e battute sulla questione.

Tra un “Riyadh preferita a Roma perché a parità di buche si estrae più petrolio” e un “Roma perde Expo 2030 ma, grazie alle buche, conquista la Fiera dell’Emmenthal 2028“, spunta un “Roma sta preparando il colpaccio dei mondiali di golf perenni. Se ogni 18 buche si può considerare un campo, Roma é senza rivali“.

Qualcuno è però più serio: “Strano che non abbiano scelto una città in cui devi aspettare 20 minuti, quando va bene, per una metro che chiude alle 21.00“.

E c’è chi ricorda una vecchia promessa della politica: “Il presidente del Lazio Rocca: ‘Se ci aggiudichiamo l’Expo mi taglio il pizzetto’. Quindi lo vedremo con la barba di Albus Silente?”

Expo 2030, la cifra stellare che ha perso Roma con la sconfitta

Tornando seri, Il Sole 24 Ore ha fatto un bilancio su quanto in realtà sia costata la perdita di Expo 2030 alla Città Eterna. Basandosi su quanto avvenuto a Milano 2015, si parla infatti di un valore di 50,6 miliardi di euro, di cui circa 18,2 di effetto economico indiretto a breve e 10 miliardi di effetto economico diretto.

Numeri enormi, che vanno di pari passo con una previsione di 30 milioni di presenze, 11mila nuove aziende e 300mila nuovi posti di lavoro.

Photo credits: Shutterstock