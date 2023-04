“Roma è Gelato” è un evento che celebra il gelato artigianale italiano: i maestri gelatieri si riuniscono per presentare i loro prodotti e condividere le loro conoscenze.

Per tre giorni, Roma diventa la capitale del gelato artigianale in un evento nato per valorizzare l’eccellenza, i prodotti e la tecnologia made in Italy. Dal 29 aprile al 1° maggio, arriva “Roma è Gelato“, il primo grande evento aperto al pubblico tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria e mixology.

Roma è Gelato: il grande evento per gli amanti del gelato

Ma “Roma è Gelato” non è solo un evento rivolto agli addetti ai lavori: è un’occasione unica per far scoprire tutta l’arte del mondo della gelateria, su come i maestri gelatieri operano sul mercato, come realizzano il loro prodotto e come raccontano il territorio.

In questa grande e affascinante location in centro città, ovvero PratiBus District nel quartiere Prati, sarà una full immersion di assaggi, curiosità, laboratori, cooking show, degustazioni, incontri, talk, masterclass e musica.

A “Roma è Gelato” gli operatori si incontrano tra loro e incontrano il pubblico; vengono presentati i valori della gelateria moderna e si parlerà di sostenibilità, fare impresa, qualità, nutrizione, sport, sviluppo, tecnica, ricerca, educazione alimentare. Si vedrà tutta la filiera del gelato: dalle materie prime al prodotto pronto per essere gustato.

Inoltre, durante questo lungo weekend di festa, si potranno scoprire nuovi gusti, abbinamenti, cocktail gelato e si potranno apprezzare i valori della gelateria moderna. È da considerarsi un vero e proprio prodotto di intrattenimento capace di attirare golosi, famiglie, turisti.

E non è tutto: “Roma è Gelato” sostiene la Fondazione Bambino Gesù Onlus: per ogni biglietto acquistato, la Kitchen-Strategy – organizzatore dell’evento – donerà una parte dell’importo alla Fondazione Bambino Gesù.

Non perdete l’occasione di assaporare la grande arte della gelateria italiana, scoprire i segreti dei maestri gelatieri e vivere un’esperienza unica.

Per saperne di più è possibile consultare il sito web: https://www.romagelato.it/

I biglietti sono acquistabili su https://www.vivaticket.com/it/ticket/roma-e-gelato/204018