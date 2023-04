Quali sono le destinazioni più gettonate per il ponte del 1 maggio? Roma sarebbe una delle città più di successo: scopriamo i dettagli

Qualcuno si è già catapultato nel mood del weekend in vista anche delle ferie che ci sono con la festività del 1° maggio. Infatti, c’è chi non ha perso occasione di godersi del meritato relax da qualche parte dell’Italia o del mondo. Roma è una delle destinazioni più gettonate del ponte del 1° maggio.

Le destinazioni più gettonate per il ponte del 1° maggio: Roma è al secondo posto

La città eterna non smette mai di stupire e anche in questa occasione si è rivelata una delle migliori. Holidu.it ha stilato una lista delle destinazioni più gettonate per il ponte del 1 maggio.

L’analisi ha considerato le destinazioni più cliccate sul sito Holidu.it per le prenotazioni con l’arrivo compreso tra il 21 e il 24 aprile 2023 e partenza il 2 maggio 2023. Per ogni posto sono stati indicati i giorni medi di soggiorno e il costo medio degli alloggi. I dati sono stati raccolti lunedì 24 Aprile 2023.

L’elenco è il seguente:

Nizza (Francia), prezzo medio alloggio 165 euro

Roma (Lazio) p.m. 226 euro

(Lazio) p.m. 226 euro Porto Cervo (Sardegna) p.m. 321 euro

Palma di Maiorca (Spagna) p.m. 224 euro

Olbia (Sardegna) p.m. 107 euro

Fiumicino (Lazio) p.m. 119 euro

Isola d’Elba (Toscana) p.m. 140 euro

Milano (Lombardia) p.m. 228 euro

Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia) p.m. 125 euro

Barcellona (Spagna) p.m. 267 euro

Bergamo (Lombardia) p.m. 130 euro

Loano (Liguria) p.m. 116 euro

Tenerife (Spagna) p.m. 102 euro

Bastia Umbra (Umbria) p.m. 95 euro

Pavia (Lombardia) p.m. 97 euro

Lido Adriano (Emilia-Romagna) p.m. 103 euro

Monvalle (Lombardia) p.m. 104 euro

Siena (Toscana) p.m. 147 euro

Napoli (Campania) p.m. 133 euro

Assisi (Umbria) p.m. 117 euro

All’estero la Spagna ha ottenuto il primato. Le città più popolari sono Palma di Maiorca, Barcellona e Tenerife.

