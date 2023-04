Ponte del 1 maggio, cosa fare nella Capitale e dintorni? Mostre, musei, eventi all’aperto vi aspettano: tutti i dettagli

E’ alle porte il ponte del 1 maggio 2023 e c’è chi non si è ancora organizzato sul da farsi. A Roma e nei dintorni sono tanti gli eventi a cui partecipare, in particolare ce ne sono 5 da non perdere assolutamente: scopriamo di cosa si tratta.

Se il tempo lo permette, qualcuno si concerà una giornata al mare o a fare una scampagnata. Chi preferisce rimanere in città o vuole andare a visitare la Capitale ma ha voglia di qualcosa di diverso potrà farlo.

Ponte del 1 maggio a Roma: cosa fare?

Se ancora indecisi, di seguito una lista di cosa da fare:

Cento Pittori di Via Margutta : La mostra, organizzata dal Presidente Luigi Salvatori, dal vicepresidente Antonio Servillo e dai Consiglieri Barbara Berardicurti, Franco Dore, Roberta Imperatori e Claudia Nardi, è patrocinata da Roma Capitale, dal Consiglio Regionale del Lazio, dal Parlamento Europeo, ed è sponsorizzata da IBL Banca. Orari di apertura dalle ore 10,00 alle ore 20,00.

: La mostra, organizzata dal Presidente Luigi Salvatori, dal vicepresidente Antonio Servillo e dai Consiglieri Barbara Berardicurti, Franco Dore, Roberta Imperatori e Claudia Nardi, è patrocinata da Roma Capitale, dal Consiglio Regionale del Lazio, dal Parlamento Europeo, ed è sponsorizzata da IBL Banca. Orari di apertura dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Roma è gelato: a PratiBus District nel quartiere Prati, il primo grande evento aperto al pubblico tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria e mixology.

a PratiBus District nel quartiere Prati, il primo grande evento aperto al pubblico tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria e mixology. Hippie Market : all’Appia Joy Park, più di 150 artisti di strada, operatori olistici, street chef daranno vita ad uno spettacolo unico.

: all’Appia Joy Park, più di 150 artisti di strada, operatori olistici, street chef daranno vita ad uno spettacolo unico. Scampagnata all’Ippodromo Capannelle : a Stappa Roma è un festa con musica, djset, street food, giardino e soprattutto relax.

: a Stappa Roma è un festa con musica, djset, street food, giardino e soprattutto relax. Festa della Primavera a Labro: il paese medievale aprirà le sue cantine agli artigiani e ai produttori di enogastronomia tipica. Ci saranno giochi medievali ed artisti di strada lungo le vie del paese. Immancabili gli stand enogastronomici che consentiranno la degustazione di piatti tipici.

Questi sono solo alcuni degli eventi a cui partecipare. In internet troverete altri consigli: a voi la scelta!

FOTO: SHUTTERSTOCK