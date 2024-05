Roma. Sei amante dei libri? Allora devi assolutamente conoscere la Casa dei Libri Senza Prezzo.

Attenzione però, qui avrai un compito importante da svolgere: ecco quale

Libri, che passione! A volte si entra in libreria solo con l’intento di “dare un’occhiata” e poi si esce con una busta zeppa di volumi. Non tutti però possono permetterselo. In un’epoca in cui essere lettori diventa quasi un lusso e la diffusione della carta stampata diminuisce in favore di ebook e pubblicazioni online, a Torpignattara ha aperto i battenti la Casa dei Libri Senza Prezzo.

Casa Dei Libri Senza Prezzo a Roma: di cosa si tratta?

La particolare libreria si trova in via Ciro da Urbino 17 (Torpignattara).

Il concept è semplice: chiunque può scegliere fino a tre volumi e fare un’offerta libera per portarli a casa. In questo modo è l’acquirente stesso a decidere il valore del libro che acquista. Il lettore è così “responsabilizzato” nel definire il costo del libro che ha scelto – e magari si farà la domanda: lo sto acquistando perchè mi interessa o solo per avere un volume in più nella mia libreria?

I libri – che provengono da donazioni di privati o biblioteche – sono tutti usati ma in buono stato. Troverete volumi d’arte, narrativa, gialli, classici, teatro, saggi, testi scolastici, libri per bambini, fumetti, dizionari e molto altri ancora.

L’iniziativa parte da Book-Cycle, il Ri-Ciclo del Libro, associazione di volontariato con la missione di promuovere il libero accesso alla cultura. Si tratta della loro seconda libreria a offerta libera: infatti è già attivo da gennaio 2017 un altro punto a San Lorenzo (aperto il martedì dalle 11:30 alle 18:30).

Può succedere che qualche libro rimanga troppo tempo abbandonato su uno scaffale. In questo caso, per proseguire il circolo virtuoso di diffusione della cultura attraverso i libri, i volontari di Book-Cycle si occuperanno di spedire i libri avanzati in ospedali, carceri, centri di accoglienza per persone svantaggiate.

Una bella iniziativa che farà la gioia dei lettori più incalliti e – magari – aprirà gli orizzonti di qualcuno che non si sarebbe mai aspettato di trovare una nuova e inaspettata passione annidata fra le pagine di un libro usato.

Per donare libri all’associazione è necessario:

– consultare i requisiti su www.book-cycle.it/donazioni

– chiamare uno dei numeri su www.book-cycle.it/contatti