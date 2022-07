Roma Carta Identità Elettronica: open day sabato 16 luglio

Prosegue la campagna di Roma Capitale per il rilascio e rinnovo delle carte d’identità elettroniche volta a ridurre i tempi d’attesa del servizio. Sabato 16 […]

Prosegue la campagna di Roma Capitale per il rilascio e rinnovo delle carte d’identità elettroniche volta a ridurre i tempi d’attesa del servizio.

Sabato 16 Luglio 2022 sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici del IV Municipio in via Rivisondoli 2.

Nella stessa giornata sono in funzione anche i 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino.

Il Sindaco Roberto Gualtieri aveva già annunciato che sarebbe stati organizzati altri open day con l’obiettivo di ridurre i tempi d’attesa che spesso raggiungono anche i 3 mesi. Anche in questa occasione sarà necessaria la prenotazione per evitare le lunghe file della scorsa volta.



Per prenotarsi bisogna andare sul sistema di prenotazione Agenda CIE al link (clicca qui) a partire dalle ore 9 di domani, venerdì 15 luglio, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Al momento della prenotazione verrà rilasciato un ticket da esibire poi durante l’open day, insieme ad una fototessera, ad una carta di pagamento elettronico o anche insieme al vecchio documento.

Le giornate destinate al rilascio delle carte d’identità non finiranno qui. Il Campidoglio infatti dichiara che nei prossimi mesi verranno organizzati ulteriori open day per i cittadini che coinvolgeranno sempre più municipi.