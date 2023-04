Nuova Ztl a Roma nei prossimi mesi, con un tipo di macchina non si potrà più circolare nella Fascia Verde a partire da novembre

Si prevede per i prossimi mesi una nuova Ztl a Roma che vieterà la circolazione di alcune auto nella Fascia Verde. I lavori sono iniziati, la notizia è stata data dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

LEGGI ANCHE:– Sai perché si chiama Grande Raccordo Anulare? La curiosità che in pochi conoscono legata alla sigla GRA

Nuova Ztl a Roma, quando e a chi interesserà la Fascia Verde

“Si è partiti con l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno lungo l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Parallelamente sono in fase di avvio le attività sui quadranti “Laurentina” che interesseranno via del Serafico e via del Tintoretto e “Montesacro” con via Lampedusa e viale Adriatico”. Ha annunciato Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

L’area della Ztl è vietata alle persone che possiedono e utilizzano auto inquinanti. Nel dettaglio le regole da seguire sono:

da lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel non possono più entrare né essere parcheggiate all’interno della zona della nuova Fascia Verde. Lo stesso divieto riguarda anche moto e motorini Euro 0 e 1.

con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel non possono più entrare né essere parcheggiate all’interno della zona della nuova Fascia Verde. Lo stesso divieto riguarda anche moto e motorini Euro 0 e 1. Da novembre 2023 anche i diesel Euro 4;

anche i diesel Euro 4; da novembre 2024 anche gli Euro 3 a benzina.

Quali veicoli sono esenti dal divieto?

I mezzi che continueranno ad essere ammessi alla Fascia Verde sono:

veicoli muniti del contrassegno per persone con disabilità;

veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, compreso il soccorso stradale;

veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea;

veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto e/o direttamente da Roma Capitale, alla tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano nonché al pronto intervento manutentivo svolto per conto o direttamente di Roma Capitale;

veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

veicoli d’epoca di cui all’art. 60 del Dlgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. solo in occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti.

E’ possibile controllare la classe ambiente?

Sì, per farlo basterà fare riferimento al servizio online nella Pagina del Portale dell’automobilista. Sarà necessario selezionare il tipo di veicolo e inserire il numero di targa.

FOTO: SHUTTERSTOCK