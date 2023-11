Nuova iniziativa da parte del comune di Roma: apertura delle aule studio anche di sera con tutti i comfort per gli studenti: tutti i dettagli

E’ ufficiale: le aule studio a Roma saranno aperte anche di sera e nei giorni festivi. E’ questa l’ultima novità da parte del comune che darà la possibilità alla Capitale di ottenere il primato in questo ambito dal momento che nessun’altra città in Italia ha ancora intrapreso l’iniziativa.

Aule studio a Roma aperte di sera e festivi: la missione del Comune

Il Comune di Roma ha deciso si mettere in atto una nuova riforma riguardante l’apertura delle alule studio di sera e nei giorni festivi in tutta la città. L’obiettivo è quello di fornire spazi di aggregazione ai tanti studenti che vivono nella Capitale.

“Con l’istituzione di una rete di aule studio, Roma si candida a diventare una città all’avanguardia per i giovani. Le aule studio di Roma offriranno un servizio complementare a quello erogato dalle biblioteche cittadine, con orari di apertura più estesi e modalità di gestione innovative. Alcune di esse si troveranno in luoghi iconici della Capitale, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale, ma saranno anche diffuse nelle zone più decentrate”. Ha spiegato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Si tratta di un vera e propria missione da parte del Comune di Roma di implementare gli spazi per lo studio, quindi, una riforma strutturale che va ad aggiungersi ai progetti del Pnrr per realizzare 10 ulteriori biblioteche nella periferia della città.

Dove si trovano le aule studio a Roma aperte sera e festivi?

All’interno delle aule studio sarà possibile sia studiare che leggere con orari più estesi rispetto a quelli stabiliti per le biblioteche. L’Istituzione Biblioteche di Roma coordinerà tali spazi che saranno gestiti direttamente dalle Biblioteche di Roma, da altre strutture comunali o saranno spazi di proprietà pubblica/privata del tutto esterni al Comune. La lista delle aule è in fase di lavorazione e sarà disponibile su un sito apposito a partire dal 2024.

Ulteriori dettagli, infatti, saranno pubblicati sul medesimo non appena verrà messo a punto il funzionamento di queste aule così da dare agli studenti la possibilità di usufruirne senza alcun problema e difficoltà.

FOTO: SHUTTERSTOCK