Isabel Totti frequenterà una scuola molto prestigiosa: l’Ambrit International School nella zona Portuense di Roma.

Ambrit International School

La scuola internazionale Ambrit rappresenta una modalità di insegnamento molto approfondita. La scuola si offre di seguire i propri ragazzi dall’infanzia fino alle scuole medie, con un approccio diverso da quello che può offrire una pubblica. Per la prima infanzia, ad esempio, offre un ambiente caldo e accogliente per gli studenti più giovani e in ogni classe si riflette la cura e la dedizione che gli insegnanti mettono nel rendere la scuola un posto speciale per i figli.

La chiave è il desiderio di apprendere attraverso l’innato senso di curiosità del bambino. Attraverso l’indagine, gli studenti esplorano l’ambientazione, scoprono e danno significato al mondo che li circonda supportati dagli insegnanti e dai loro coetanei. Anche il gioco è una parte fondamentale dell’educazione della prima infanzia. Il gioco fornisce molte abilità necessarie per lo sviluppo sociale, emotivo, fisico ed emotivo dello studente più giovane. Insomma, il metodo è volto verso l’esplorazione della creatività del bambino, per toccare corde diverse in una fase importante della crescita.

La retta della scuola della figlia di Ilary Blasi

La retta annuale dell’istituto scolastico scelto da Francesco Totti e Ilary Blasi per la piccola Isabel è decisamente elevata. La scelta di una scuola con un’attenzione di questo tipo comporta ovviamente un costo. Stiamo parlando di circa 17mila euro l’anno, più 3200 euro per il servizio scuolabus che garantisce andata e ritorno a casa della bambina. Il totale supera i 20000 euro l’anno.

Sui social Ilary Blasi scrive “Pronti? Via”, mostrando la piccola Isabel all’ingresso del suo istituto, pronta a cominciare il nuovo anno, in un istituto dal grande valore economico e intellettuale.