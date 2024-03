Sabato 16 marzo è stata aperta la pasticceria di Iginio Massari a Roma presso la Galleria Alberto Sordi: prodotti, prezzi e altri dettagli

E’ quasi in tutta Italia e dopo tanta attesa è arrivata anche a Roma. La città eterna ha accolto la pasticceria di Iginio Massari che lo scorso weekend ha aperto i battenti presso la Galleria Alberto Sordi, appena ristrutturata.

Fino adesso il pasticcere più rinomato d’Italia aveva realizzato soltanto negozi temporanei in quel di Roma dove venivano venduti soprattutto i maritozzi. A tal proposito, scopriamo quali sono i prodotti presenti nel nuovo punto vendita e i prezzi.

Quali sono i dolci che si trovano nella pasticceria di Iginio Massari a Roma?

Sono tanti i dolci che sarà possibile assaggiare e comprare in pasticceria da Iginio Massari. Non mancheranno macaron, torte, monoporzioni, mignon, confetteria e creazioni in cioccolato come le praline e i cremini.

Inoltre, visto che la Pasqua è vicina, saranno disponibili in questo periodo anche prodotti legati alla festività come la Colomba artigianale nelle varie versioni come al cioccolato, pistacchio e altro; le uova di Pasqua sia classiche che rivisitate.

Quanto costa il maritozzo da Iginio Massari?

Il prezzo del maritozzo varia a seconda del luogo in cui viene comprato. A Roma si aggira intorno ai 6 euro quello con la crema pasticcera. A Milano il costo arriva a 7 euro

Senza dubbio, la cifra è più alta rispetto alle altre pasticcerie, tuttavia, i commenti di chi ha assaggiato il prodotto sono tutti positivi e quindi si consiglia di provarlo.

Gli orari della pasticceria

La pasticceria di Iginio Massari è aperta tutti giorni, gli orari variano: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 19.30, il venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 20.

Per chi non ha ancora provato è arrivato il momento di farlo, si tratta di un’esperienza culinaria unica che soddisferà il vostro palato.

FOTO: SHUTTERSTOCK