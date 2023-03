Oltre alle meraviglie di Roma, chiunque visita la città non potrà fare a meno di vivere delle esperienze uniche e gratuite

Roma non è solo monumenti, storia e tradizioni. E’ tutto questo e molto altro, come mangiare un buon piatto di carbonara nei pressi di Piazza Navona, passeggiare lungo le vie del centro e perdersi nella grandezza della città eterna. Sono tante le esperienze da fare, anche gratuite in alcuni casi che lasceranno il segno. Scopriamone qualcuna.

Roma quali esperienze gratuite bisogna fare nella Capitale?

Chiunque faccia una capatina a Roma non potrà perdere occasione di:

Assistere allo sparo del Cannone al Gianicolo: dal 21 aprile 1959 ogni giorno spara un colpo a salve alle 12:00 e dà il via a tutte le campane delle chiese di Roma affinché possano suonare allo stesso modo il mezzogiorno. Salendo sul Colle del Gianicolo, i turisti o i romani potranno assistere gratuitamente tutti i giorni alle 12:00 in punto allo sparo.

Vedere il cambio della guardia: al palazzo del Quirinale ogni domenica è possibile assistere al cambio di guardia. Gli orari per i visitatori sono da ottobre a giugno alle 16.00 e da giugno a fine settembre alle 18.00.

Osservare l'effetto ottico nella Chiesa di Sant'Ignazio, in realtà nell'edificio religioso che si trova in Campo Marzio la cupola non c'è ma si può ammirare: come? Si tratta di un'illusione ottica che dà l'impressione di vedere una cupola ma in realtà essa non è mai stata realizzata. L'effetto cattura il visitatore che giunge alla chiesa.

Ammirare le opere del Caravaggio gratuite nelle chiese di Roma: nei pressi di Piazza Navona, in Via Santa Giovanna D'Arco 5, è situata la chiesa nazionale della comunità cattolica dei francesi a Roma, San Luigi dei Francesi. Qui, nella Cappella Contarelli, sono presenti tre opere dipinte dal Caravaggio: La vocazione di San Matteo, Il Martirio di San Matteo e San Matteo e l'Angelo.

Visitare il roseto comunale che sarà aperto dal 21 aprile: proprio sulle pendici dell'Aventino, sopra il Circo Massimo si trova uno dei luoghi più belli di Roma che ospita una collezione di 12000 esemplari di rose botaniche provenienti da tutto il mondo.

Ancora dubbi su cosa fare di diverso nella Capitale? Fatevi trasportare dalla meraviglia della città eterna e rendete ogni esperienza unica.

FOTO: SHUTTERSTOCK