La città eterna non è l’unica a chiamarsi Roma, ecco altre 27 città omonime in giro per il mondo: quali sono

Siamo abituati a pensare che di Roma ce n’è una al mondo. Senza dubbio la sua bellezza è inconfondibile e ineguagliabile, non a caso viene chiamata città eterna, ma esistono altre 27 città a chiamarsi con lo stesso nome.

Quali sono le 27 città omonime di Roma?

Roma, Italia (Europa);

Roma, Svezia (Europa);

Roma, Romania (Europa);

Roma, Lesotho (Africa);

Rome, Georgia, USA (Nordamerica);

Rome, Illinois, USA (Nordamerica);

Rome, Indiana, USA (Nordamerica);

Rome City, Indiana, USA (Nordamerica);

Rome, Iowa, USA (Nordamerica);

Rome, Kentucky, USA (Nordamerica);

Rome, Maine, USA (Nordamerica);

Rome, New York, USA (Nordamerica);

Rome, Ohio (Adams County), USA (Nordamerica);

Rome, Ohio (Morrow County), USA (Nordamerica);

New Rome, Ohio, USA (Nordamerica);

Rome, Oregon, USA (Nordamerica);

Rome, Pennsylvania, USA (Nordamerica);

Rome, Tennessee, USA (Nordamerica);

Rhome, Texas, USA (Nordamerica);

Roma, Texas, USA (Nordamerica);

Rome, Wisconsin (Adams County, town), USA (Nordamerica);

Rome, Wisconsin (Adams County, community), USA (Nordamerica);

Rome, Wisconsin (Jefferson County), USA (Nordamerica);

Colonia Roma, Messico (Nordamerica);

Mata Roma, Brasile (Sudamerica);

Roma, Perù (Sudamerica);

Roma, Queensland, Australia (Oceania).

Perché Roma è la città eterna?

La nostra Roma è la città eterna, chiamata così grazie al poeta latino Albio Tibullo il quale, celebre autore erotico dell’epoca, scrisse “Romulus Aeternae nondum formaverat Urbis moenia” che può essere tradotto come “Né ancora aveva Romolo innalzato le mura dell’Eterna Urbe”.

Il soprannome di Città eterna, quindi, rende la nostra Roma unica e conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza storica, culturale e tradizionale. Migliaia di persone ogni giorno vi giungono per visitarla e lasciarsi trasportare della sua unicità.

Le vie, le leggende, i miti, i piatti tipici. Questo e molto altro vi attende nella Capitale italiana che da secoli è immutabile e ineguagliabile.

FOTO: SHUTTERSTOCK