Roma, i 15 musei che si possono visitare gratuitamente stando seduti a casa

Direttamente da casa è possibile visitare alcuni dei musei più belli di Roma: ecco come, tutti i dettagli al riguardo

Avete mai pensato di visitare online alcuni dei musei più famosi di Roma? Direttamente dalla propria abitazione, gratuitamente, è possibile. Esiste, infatti, la piattaforma Google Arts & Culture che insieme al Sistema Musei Civici di Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali rende accessibile un tour in 15 sedi museali con l’obiettivo di promuovere i più importanti musei del mondo.

Roma, l’elenco dei musei visitabili online: tutti i dettagli

12 tour virtuali attraverso Street View e 15 gallery fotografiche, complessivamente 800 immagini che raccolgono le opere più belle e importanti delle singole collezioni museali di Roma. Si tratta di un grande patrimonio che può essere utilizzato da studenti, turisti, romani che hanno voglia di curiosare e di scoprire anche virtualmente i capolavori dei musei romani.

Nel caso di Roma, Google Arts & Culture rimanda a 15 siti museali e archeologici del Sistema Musei Civici della Capitale che sono:

Musei Capitolini,

Centrale Montemartini,

Mercati di Traiano,

Museo dell’Ara Pacis,

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco,

Museo della Civiltà Romana,

Museo delle Mura,

Museo di Roma,

Museo Napoleonico,

Casa Museo Alberto Moravia,

Galleria d’Arte Moderna,

Museo Carlo Bilotti,

Museo Pietro Canonica,

Museo di Roma in Trastevere,

Musei di Villa Torlonia.

Inoltre, per 12 musei è possibile visitare virtualmente le sale e ricevere informazioni più dettagliate di opere, con approfondimenti.

Google Arts & Culture è una piattaforma online che nasce con lo scopo di fare avvicinare più persone alla cultura e al patrimonio che possiede l’Italia e in particolare Roma. In più, è anche utile per conservare, promuovere le opere e la storia, rendendole accessibili alle generazioni future. Una combo perfetta tra modernità e tradizione.

FOTO: SHUTTERSTOCK