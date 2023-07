Rita Dalla Chiesa continua a fare polemica contro il sindaco Gualtieri per la situazione di degrado dei rifiuti a Roma: come stanno le cose

Non si calma l’indignazione di Rita Dalla Chiesa che continua a fare polemica contro il sindaco Roberto Gualtieri che, secondo lei, non starebbe facendo un buon lavoro per quanto riguarda l’ambito rifiuti a Roma.

Sono tante le vie sporche dove diventa molto difficile passare a causa della puzza e della presenza di immondizia.

Rita Dalla Chiesa, la polemica sui rifiuti contro il sindaco Gualtieri

Più volte la deputata ha affrontato la situazione dei rifiuti relativa a Roma, dove la gente continua a vivere nel degrado. Infatti, in una delle interviste rilasciate da Rita Dalla Chiesa a Nuovo, si legge:

Probabilmente abbiamo sbagliato il sindaco da votare, perché una volta eletto è sparito.

Poi ancora

Si fa tanti scrupoli per il termovalorizzatore, che eliminando i rifiuti terrebbe lontani pure gli animali. Poi, però, si preoccupa soltanto di estendere la zona a traffico limitato nelle aree periferiche.

L’ultima segnalazione di Rita Dalla Chiesa: l’ennesima polemica contro Gualtieri

L’ultima segnalazione da parte della conduttrice televisiva risale a ieri 23 luglio 2023, quando passando per una delle vie interessate non ha potuto fare a meno di notare la sporcizia dovuta ai rifiuti per strada.

Ha scattato una foto e l’ha postata su Twitter e poi ha scritto:

Roma adesso. Piazza di vigna stelluti. Dai cassonetti odore nauseabondo. ⁦@gualtierieurope

⁩che abbiamo fatto di male per vivere così’?

Altre segnalazioni da parte di vip

Qualche tempo fa anche Alessandro Gassman non ha potuto fare a meno di pubblicare foto per segnalare il degrado di Roma, sia per quanto riguarda i rifiuti che i trasporti.

Così attraverso un tweet ha scritto:

Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti.

Il suo messaggio ha attirato l’attenzione di molti utenti.

FOTO: @KIKAPRESS