Il 4 giugno apre a Roma il ristorante di una delle food blogger più rinomate in Italia: È Super Benny, il ristorante di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, con il suo format “Fatto in casa da Benedetta” e il rinomato slogan “Fatto in casa per voi”, è riuscita negli anni a trasmettere su internet il proprio amore per la cucina attraverso consigli, trucchi e soluzioni rapide da applicare in cucina.

Dalle ricette più popolari a quelle più stravaganti, partendo con le video-ricette su YouTube per poi passare ai vari canali social, la food blogger, con la sua genuinità, si è fatta spazio nei cuori di milioni di persone, grazie anche alle numerose pubblicazioni editoriali e alla presenza, come conduttrice, nel programma televisivo culinario “Fatto in casa per voi”, in onda su Food Network e Real Time.

Non a caso, Benedetta, per la sua estrema dolcezza, è riuscita a entrare nel cuore anche dei più piccini, diventando la protagonista del cartone animato “SuperBenny”.

Ma le avventure di Super Benny non finiscono qui!

Le incredibili avventure del cartone Super Benny avranno modo di diventare realtà grazie all’apertura del primo ristorante della food blogger più rinomata del web!

Il 4 giugno si potrà partecipare all’inaugurazione del ristorante dedicato al cartone animato. All’interno del Parco Acquatico Zoomarine, Benedetta porterà in tavola, infatti, numerose ricette adatte ad adulti e bambini.

Il menù del ristorante firmato Benedetta Rossi

Ristorante cucina Benedetta Rossi

Il menu del Ristorante Super Benny si basa su tre delle ricette più famose e apprezzate della serie “Fatto in Casa da Benedetta”.

Per i bambini, il menu comprende piatti come la pasta al pomodoro, i filetti di pollo impanati e la panna cotta alle fragole. Mentre gli adulti potranno scegliere tra due primi piatti e due secondi. Tra le opzioni di primo ci saranno il ragù bianco e la pasta con crema di radicchio e speck, seguendo con un secondo come i bocconcini di pollo e gli straccetti di maiale con patate e cavolo cappuccio, accompagnati dalla caponata siciliana.

Sul sito di Zoomarine sarà inoltre possibile prenotare il menu del pranzo al prezzo speciale di 14 euro, con una possibile variazione nell’arco della stagione estiva.

Tra le attività interattive del luogo, le mascotte ufficiali in onore del cartone e delle ottime pietanze da gustare… non ci resta che vedere la nostra Super Benny in azione!