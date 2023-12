Ancora dubbi sui regali di Natale? Ecco una lista di idee originali e non materiali da fare ad un romano e non solo

Il Natale è alle porte e tutti si stanno preparando per riunirsi e trascorrere del tempo insieme. C’è chi sta organizzando il pranzo e la cena e chi ancora è in dubbio su cosa regalare. Vi proponiamo 5 idee per essere originali e unici, con questi regali lascerete tutti a bocca aperta.

Regali di Natale 2023, le idee più originali

Addio regali materiali e benvenute idee più innovative e originali. Avete mai pensato di regalare un biglietto per una mostra o un museo? Ecco quali potrebbero essere le soluzioni per voi:

Biglietto Christmas World a Villa Borghese

Biglietto per la mostra Incanto di luci all’Orto Botanico di Roma

Museo delle Illusioni in via Merulana

Supermagic

Biglietto per lo spettacolo di Enrico Brignano a Capodanno

Il Christmas World è un incantevole Villaggio di Natale a Villa Borghese aperto dal 2 dicembre al 7 gennaio 2023. 30.000 mq ricchi di installazioni, esperienze a tema, spettacoli e tanto altro renderanno l’atmosfera unica e inimitabile.

Dal 19 novembre all’8 gennaio 2023 è stata allestita, per la prima volta in Italia, la mostra sensoriale Trame di Luce presso l’Orto botanico di Roma. Cellulare in mano per un’esperienza suggestiva che lascerà il segno.

In via Merulana 17, invece, vi aspetta il Museo delle illusioni al suo interno è permesso sperimentare, ridere, scattare foto e fare molto di quello che non è permesso normalmente in un museo. L’uso della fotocamera non solo è permesso, ma è fondamentale per godersi appieno l’esperienza. Il Museo delle Illusioni non è statico, è uno spazio che permette alle persone di essere creative e di svagarsi.

Supermagic Incantesimi Scegli la grande magia di Supermagic, lo spettacolo con più tentativi di imitazione.



Per finire, perchè non regalare i biglietti per il Museum of Dreamers? Farai fare ai tuoi amici un viaggio emozionale attraverso 21 incredibili installazioni immersive: una foresta incantata, un’appartamento al contrario, una grande piscina di palline, giochi di luce e tante altre attrazioni incredibili.

Un’idea davvero carina per un regalo originale!

FOTO: SHUTTERSTOCK, KIKAPRESS, LUXEVENTI, BORTOLANCARNEVALI, SIMONEANGELINI