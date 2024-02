Nel Lazio i lavoratori sono sempre più poveri: ecco cosa riferiscono i dati della Cgil, il report è allarmante

Quanto si guadagna nel Lazio? E’ la domanda che in tanti si pongono e a cui bisogna dare una risposta non positiva. Infatti, secondo l’ultimo report pubblicato della Cgil, oltre un milione di lavoratori guadagna meno di 25mila euro lordi l’anno. Tale rapporto si riferisce sulle condizioni di lavoro nel settore privato non agricolo dal 2008 al 2022. Lo studio è stato poi realizzato sulla base dei dati dell’Inps.

Quanto si guadagna nel Lazio?

Secondo quanto riferito dal report della Cgil, la retribuzione media lorda di un operaio è di 14.981 euro, per un impiegato, invece, la cifra è di 25.352 euro. Si sale poi di livello e tra i piani più alti il guadagno medio è di 66.138 euro. Un dirigente arriva fino 148.720 euro.

Un aspetto che bisogna considerare è che il periodo preso in considerazione per l’analisi riferisce un aumento dello stipendio per ogni categoria. Infatti, per gli operai è del 6,7%, per gli impiegati è del 10,8%, e per i dirigenti del 16,4%.

Tuttavia, tale fatto deriva da un aumento di inflazione che, quindi, è costata ai lavoratori un mese di stipendio.

La disparità di genere sulle retribuzioni

Un altro dato significativo è quello relativo alla disparità di genere riguardo alle retribuzioni. Infatti, secondo il report, gli operai guadagnano il 65% in più delle colleghe, i quadri il 13% e i dirigenti il 35%.

Secondo la Cgil tale divario deriva dal fatto che la maggior parte delle donne lavorano part time rispetto agli uomini.

L’appello della Cgil

Facendo riferimento allo studio che si basa sui dati presi dall’Inps, i sindacati affermando che è urgente affrontare l’emergenza lavoro nella nostra regione.

Un altro report era stato diffuso già a gennaio 2024 ed i dati erano molto allarmanti. In particolare, il tema centrale era quello della precarietà, secondo cui a Roma il 48% dei contratti attivati (694.363) ha la durato di un solo giorno.

A tal proposito, la Cgil lancia un appello: “Ci aspettiamo che le istituzioni e le forze sociali del territorio aprano la discussione su come creare occupazione di qualità, superare il lavoro povero e la precarietà nella Capitale e nella Regione Lazio”.

