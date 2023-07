Se sei alla ricerca della genuinità unica della Puglia al centro di Roma abbiamo il posto che fa per te: scopriamolo insieme!

Hai nostalgia della Puglia perché sei un pugliese a Roma e ti sembra di essere lontano da casa? Sei un abitante della Capitale che però adora tutte le declinazioni pugliesi? Sei semplicemente in cerca del cuore della Puglia anche nella Città Eterna? Abbiamo trovato il luogo giusto per te. Il ristorante che soddisferà tutte le tue aspettative si chiama “I Massari” ed è situato in Piazza Martiri di Belfiore, in zona Prati. Ma, nonostante la sua ubicazione sia nel cuore di Roma, tutto in questo locale fa riferimento alla Puglia.

La Puglia nel cuore di Roma: la filosofia unica de “I Massari”

La filosofia di “I Massari” è unica nel suo genere. Questo nuovo progetto, aperto a novembre 2022, è stato ideato dai due soci e coniugi Maria e Pietro, con l’obiettivo di utilizzare esclusivamente prodotti pugliesi rigorosamente di stagione. Si tratta di un vero e proprio progetto che va oltre i confini regionali, portando i sapori autentici della Puglia direttamente nella Città Eterna.

I Massari – foto Ufficio Stampa Eleonora Siddi

In questo ristorante, i prodotti surgelati sono banditi. Quindi, se sei in visita a luglio, non troverai le cime di rapa, ma potrai invece gustare un delizioso piatto di spaghetti con i fagiolini occhipinti, un prodotto tipico della Puglia poco conosciuto dai romani o al di fuori dei confini regionali.

Ogni sera, inoltre, vengono proposti dei fuori menu in base alla disponibilità dei prodotti di stagione.

Non solo i piatti, ma anche lo staff è rigorosamente pugliese, proveniente da diverse località della regione. Una caratteristica in più, che conferisce un’autenticità unica all’esperienza culinaria offerta da “I Massari“.

I Massari – foto ufficio stampa Eleonora Siddi

Un’altra particolarità di questo locale è che non è aperto solo a pranzo e cena, ma anche per la colazione (a partire dalle 7.00 durante la settimana e dalle 8.00 nei fine settimana), la merenda e l’aperitivo. Nessun pasto viene trascurato, come tradizione vuole. La colazione offre la possibilità di assaporare i prodotti locali, tra cui gli immancabili pasticciotti, ma non si può certo rinunciare ai deliziosi cornetti proposti ogni mattina.

A preparare tutte queste prelibatezze è lo chef Sandro Vitanostra, che con la sua maestria riesce a trasmettere la passione e l’autenticità dei piatti pugliesi in ogni sua creazione culinaria.

Photo Credits @Annarita Canalella