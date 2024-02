La Senna festeggiante (Serenata a tre RV 693) di Antonio Vivaldi, prodotta dall’Accademia Musicale Chigiana vince il premio ADUIM

Il 4 marzo del 1678, ben 346 anni fa, nasceva a Venezia Antonio Vivaldi: compositore e violinista italiano, tra i massimi esponenti del barocco musicale, è diventato sacerdote e pur non potendo celebrare la messa per motivi di salute, era detto “il Prete rosso” per il colore dei capelli.

ADUIM, i docenti di Musica premiano la riscoperta di Vivaldi

Vivaldi torna a brillare nel panorama musicale italiano grazie al Premio ADUIM, nuovo riconoscimento che i docenti di musica delle università italiane dal 2024 conferiscono alle produzioni musicali di valore, in cui ricerca musicologica e prassi esecutiva s’incontrano fruttuosamente.

L’award celebra i 30 anni dell’Associazione fra i Docenti Universitari Italiani di Musica e verrà consegnato il prossimo 1° marzo al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre in una cerimonia con ospiti di rilievo internazionale come Beatrice Rana e la Chigiana-Mozarteum Baroque Orchestra diretta da Alfredo Bernardini.

La giuria del premio ADUIM, per il suo primo anno, ha deciso di premiare “La Senna festeggiante” (Serenata a tre RV 693) di Antonio Vivaldi, prodotta dall’Accademia Musicale Chigiana in collaborazione con il Dipartimento di Musica Antica dell’Università Mozarteum di Salisburgo.

Vivaldi, l’omaggio senza tempo della Chigiana – Mozarteum Baroque Orchestra

La Chigiana-Mozarteum Baroque Orchestra ha eseguito la Serenata a Siena il 2 settembre 2022 basandosi sull’edizione critica curata da Alessandro Borin, pubblicata da Casa Ricordi in collaborazione con l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini di Venezia e diretta da Reinhard Strohm e Alessandro Borin.

L’Accademia Musicale Chigiana ha giocato un ruolo fondamentale nella riscoperta delle opere di Vivaldi, sin dalla sua prima Settimana Musicale Senese nel 1939. Anche la prima esecuzione moderna de “La Senna festeggiante” si è tenuta a Siena, nel 1949, diretta da Carlo Maria Giulini, ribadendo il profondo legame dell’Accademia con il patrimonio musicale vivaldiano. La recente produzione del 2022, diretta da Alfredo Bernardini, conferma questo impegno costante e appassionato verso la musica di Vivaldi.

Foto via ADUIM