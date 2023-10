Dal 14 ottobre 2023 parte una stagione di teatro, danza, musica, arte, libri ed eventi

Il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre compie vent’anni nel mese di ottobre, confermando il suo status di avamposto artistico e culturale di livello internazionale. Questo teatro universitario, uno dei primi in Italia, è diventato un polo di attrazione per l’intera comunità, offrendo un luogo d’incontro tra il grande pubblico, i giovani, le istituzioni e la comunità accademica.

Il prof. Luca Aversano presiede la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, che sta preparando un anniversario straordinario con la partecipazione di importanti nomi dello spettacolo nazionale e internazionale. Il teatro si trova a Garbatella, un quartiere di rara bellezza, e ne rappresenta il simbolico accesso architettonico e urbanistico.

La stagione festeggia il ventennale con una serie di eventi eclettici che includono spettacoli teatrali, musica, cinema, eventi dal vivo e incontri scientifici. Tra i protagonisti figurano Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato, Dario Vergassola, Radiodervish, Ferruccio Spinetti per Flautissimo; Raiz e Giancarlo De Cataldo per Le Parole non bastano; Lorena Nogal, Elías Aguirre, Silvia Gallerano e altri.

La stagione si aprirà ufficialmente il 14 ottobre con una serata evento di compleanno, che vedrà la partecipazione di testimoni importanti del rapporto tra il Palladium e Garbatella, oltre a associazioni culturali e giovani artisti del quartiere.

Il programma comprende anche appuntamenti dedicati alla danza contemporanea spagnola, alla critica teatrale, al teatro emergente e a numerosi eventi musicali e cinematografici.

Inoltre, il Teatro Palladium collabora con la Festa del Cinema di Roma e dedica uno spazio speciale ai cento anni dalla nascita della celebre soprano Maria Callas con “Callas Cantata”.

Il Teatro Palladium continua a svolgere un ruolo di primo piano nell’ambito culturale e artistico, promuovendo la multidisciplinarietà e il dialogo tra linguaggi e tendenze, dimostrando che il suo impegno culturale è di valore non solo per Roma, ma anche a livello nazionale e internazionale.

Inizia così una nuova stagione, e questo è solo l’inizio dell’avventura del Teatro Palladium – Università Roma Tre per il 2023/2024.