A Ferragosto, circa 1.500 individui potranno gustare un pasto gratis presso 16 diverse località per Roma: scopri dove

Siamo agli inizi di agosto, e con l’inizio del mese comincia anche la famigerata ricerca del posto con cui, con amici e parenti, passare una giornata speciale nel giorno di Ferragosto. Una festa che unisce tradizione, relax estivo e momenti di condivisione, rappresentando un aspetto importante della cultura e dello stile di vita italiani.

Le sue origini romane

Nonostante per noi Ferragosto sia perlopiù un giorno con il quale festeggiare con i propri cari, questa festività è in realtà molto più antica di quanto si pensi, e serviva per celebrare un evento speciale.

Il termine “Ferragosto”, dal latino “Feriae Augusti”, significa “ferie di Augusto” ed ha origine nell’antica Roma. Questa giornata commemorava le celebrazioni organizzate dall’imperatore Augusto in onore degli dèi e delle divinità. Originariamente, Ferragosto non si riduceva ad un singolo giorno ma era, invece, un periodo di pausa e di festeggiamenti che durava diversi giorni.

Ferragosto per il cattolicesimo

Per i cattolici, però, il termine “Ferragosto” viene associato alla celebrazione della festa dell’Assunzione di Maria, che è uno dei dogmi mariani della Chiesa cattolica. L’Assunzione di Maria è la credenza che Maria, madre di Gesù, alla fine della sua vita terrena sia stata assunta in cielo, corpo e anima, da Dio. Questo evento è considerato un’importante verità di fede cattolica.

Ferragosto 2023: ecco dove mangiare gratis a Roma

Il 15 agosto, in varie parti della città, si avrà l’opportunità per circa 1500 individui di godere di un pasto gratuito presso 16 diverse località. La maggior parte di questi incontri si svolgerà presso le strutture delle “case sociali degli anziani e del quartiere”, come ha spiegato Barbara Funari, assessore alle Politiche Sociali. Questa iniziativa, che giunge alla sua seconda edizione, mira a stabilirsi come una tradizione significativa per Roma. Non è solo un’occasione per condividere un pasto in compagnia, ma anche per instaurare nuove amicizie e contrastare il sentimento di solitudine. In molte sedi sono previsti momenti di festa, balli e momenti di socializzazione.

L’elenco di chi ha aderito all’iniziativa per Municipio:

Municipio III, APS San Giusto, prenotabile entro il 7 agosto al numero 3474990171

Municipio IV, Centro anziani San Basilio, prenotazioni al 3386118988

Municipio V, Casa Sociale delle persone anziane e del quartiere Luigi Petroselli, chiamare il 3280499042

Municipio VII, CSAQ Villa Lazzaroni, per prenotare chiamare lo 0669610202

Municipio IX EUR, Centro sociale anziani, chiamare lo 065020600

Municipio X, Il Sommergibile e San Giorgio, contattare lo 0669613697

Municipio XI, Centro sociale anziani Mario Roma, chiamare il 3922233538

Il pranzo diffuso del 15 agosto rappresenta un momento di convivialità particolarmente prezioso soprattutto per le persone anziane, fragili o che hanno poche relazioni sociali.

Questo evento serve come segnale per rinforzare il tessuto comunitario e per offrire sostegno ai più vulnerabili, contribuendo così alla costruzione di legami solidi all’interno della società.