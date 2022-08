Roma, Notte di San Lorenzo 2022: dove vedere le stelle e cosa fare il 10 Agosto

10 Agosto, notte di San Lorenzo! Non sapete come trascorrerla? Ecco qualche idea su dove andare a vedere le stelle a Roma

Mercoledì 10 Agosto per la notte di San Lorenzo non si può fuggire alla voglia di godere di uno degli spettacoli più belli mai offerti dalla natura.

Stelle cadenti, lacrime nel cielo (ufo per chi volesse): tutto questo è la notte di San Lorenzo il 10 agosto, ormai tradizionale appuntamento per romantici e non solo che vogliono trascorrere un’intera nottata con il naso all’insù… sperando di riuscire a intercettare il proprio desiderio nel cielo e magari – perché no? – farlo diventare realtà.

Il picco massimo delle Perseidi è previsto tra l’11 e il 13 di Agosto, ma è molto probabile poter avvistare qualche stella cadente anche nei giorni successivi.

Ricordiamo che ad Agosto il 12 Agosto ci sarà la luna piena, che potrebbe rendere più complicato ammirare la pioggia di stelle cadenti. Sarebbe quindi preferibile trascorrere le giornate seguenti a San Lorenzo o in montagna o in spiaggia in punti poco illuminati in cui l’avvistamento delle stelle sia meno difficoltoso.

Se proprio non riuscite a scappare dalla metropoli, Roma offre alcune location particolarmente adatte per godere di un cielo stellato unico, lontano (non troppo) dall’inquinamento luminoso di lampioni e illuminazioni pubbliche.

10 Agosto a Roma dove vedere le stelle: il Pincio

Tra i posti più suggestivi della città eterna da dove godersi le stelle cadenti sicuramente c’è il Pincio, storica terrazza sopra Piazza del Popolo.

Un consiglio: se guardando il cielo il tempo vi scorre senza rendervene conto, aspettate allora fino all’alba. Vedere Roma che si sveglia da questa terrazza è una vista che non scorderete facilmente!

Vedere le stelle a Monte Mario: lo Zodiaco

Nella lista non possiamo che segnalare il leggendario Zodiaco: luogo romantico per eccellenza che, già ampiamente frequentato da coppie e non solo durante l’anno, il 10 agosto per la Notte di San Lorenzo, si trasforma in un vero e proprio osservatorio a cielo aperto.

Con oltre 130 m di altezza sulla capitale, la terrazza dello Zodiaco, in Viale del Parco Mellini, rappresenta uno dei punti strategici ideali per ammirare Roma dall’alto e ovviamente il cielo stellato.

Notte di San Lorenzo a Roma dove vedere le stelle: terrazza del Gianicolo

Per chi volesse approfittare della notte di San Lorenzo per fare anche una passeggiata in centro, l’appuntamento per aspettare la propria stella cadente è al Gianicolo. Con la sua terrazza di incredibile bellezza, ricca di storia e di memoria italiana, la terrazza del Gianicolo offre un doppio panorama: la vista mozzafiato sul centro della città eterna e – ovviamente – tra le fronde degli alberi, il cielo stellato.

Stelle cadenti a Roma dove vederle: Ostia

Se lampioni invadenti, illuminazione pubblica e l’inquinamento luminoso della capitale e del centro storico proprio non riescono a farvi godere il cielo nella notte di San Lorenzo il 10 agosto, a pochi chilometri sul Litorale di Ostia è possibile passare la serata sdraiati sulla sabbia godendo della bellezza del cielo lontani dal caos cittadino.

Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta di posti suggestivi da dove guardare le stelle. Siete pronti ad esprimere il vostro desiderio?

L’incredibile effetto ottico a Roma: da vedere almeno una volta nella vita