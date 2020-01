Posti romantici a Roma perfetti per San Valentino

San Valentino 2020: ecco in quali posti andare a Roma per trascorrere il San Valentino 2020 con il tuo amore senza dover spendere 1 euro!

Posti romantici a Roma, scopriamoli insieme

Teneroni di tutta la capitale unitevi!

Se per San Valentino volete stupire la vostra lei o il vostro lui con una sorpresa praticamente low cost, allora ecco quali sono i posti romantici a Roma perfetti per trascorrere una serata indimenticabile.

Non importa se avete già prenotato il ristorante o comprato un peluche o i tipici cioccolatini per addolcire ancor di più il giorno dedicato agli innamorati: è il dopo cena che conta e non intendiamo ciò che molti di voi stanno pensando con una punta di malizia.

Finita la deliziosa cena, infatti, che ne dite di fare quattro passi per i posti più romantici di Roma?

La città eterna non ha nulla da invidiare a Parigi in quanto a scorci mozzafiato perfetti per un lungo bacio o una dichiarazione d’amore e allora scopriamo insieme le location più suggestive di Roma.

Partendo dalla Bocca della Verità e dirigendosi verso Testaccio, la prima meta è sicuramente quello che per tutti è noto come il Giardino degli Aranci: un luogo incantato e senza tempo, da cui si gode una magnifica vista di tutta Roma; restando sull’Aventino in Piazza dei Cavalieri di Malta, c’è il Palazzo del Priorato e soprattutto il famoso buco della serratura da cui possiamo ammirare la Cupola di San Pietro.

Il lungotevere, celebrato da Federico Moccia, è tra i posti più romantici a Roma, ma ricordatevi di portare con voi un lucchetto per tener fede alla tradizione di Ponte Milvio.

Uno spettacolo suggestivo, poi, è offerto dalla Terrazza del Pincio, magari al tramonto, dal Gianicolo (che offre uno dei belvedere più incredibili della capitale) e ancora lo Zodiaco, consigliato anche per il ristorante che si affaccia dalla rinomata terrazza.

Tra i posti romantici a Roma, poi, non può mancare la Fontana di Trevi: sappiamo che è una meta vista e rivista, ma probabilmente non avete mai sentito della fontanella degli innamorati.

Ebbene, sul lato destro della fontana c’è una vaschetta con due piccole cannelle e si dice che se gli innamorati bevono insieme da là, resteranno fedeli l’uno all’altra per sempre.