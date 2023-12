In arrivo il Ponte dell’Immacolata che dà inizio alle feste natalizie, cosa vedere nei dintorni di Roma: ecco 5 posti imperdibili

Tra venti giorni è Natale e in alcune case si vive già l’atmosfera natalizia: qualcuno ha fatto l’albero da settimane, i più tradizionalisti lo faranno l’8 dicembre. Qualcun altro, invece, approfittano del Ponte dell’Immacolata per una gita fuori porta. Ecco dove andare e cosa vedere nel Lazio nel fine settimana che sta per arrivare.

Ponte dell’Immacolata, cosa vedere nel Lazio: i posti da non perdere

Ecco quali sono i 5 posti da vedere per chi si trova nel Lazio durante il Ponte dell’Immacolata:

Collalto Sabino in provincia di Rieti, è uno dei paesini in cui Babbo Natale soggiorna nei fine settimana prima del 25 dicembre, accogliendo tanti bambini pronti a conoscerlo. I vicoli del borgo vengono invasi dalle dolci note delle musiche delle feste. Una cantina accoglie i bambini per l’incontro con Babbo Natale, e gli zampognari si esibiscono per le vie del paese. Ad allietare ulteriormente i visitatori è la degustazione di piatti e dolci tipici della tradizione locale.

Sermoneta e Giardini di Ninfa , il primo è uno dei borghi più belli del Lazio che per molto tempo è stata la residenza della famiglia Caetani. Lì vicino vi sono i Giardini di Ninfa che in via del tutto eccezionale apriranno in occasione del Ponte dell’Immacolata.

Tante sono le opzioni, a voi la scelta!

FOTO: SHUTTERSTOCK