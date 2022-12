Ponte dell’8 Dicembre a Roma: 5 eventi top nella Capitale da non perdere assolutamente

Weekend dell'Immacolata a Roma? Sono tanti gli eventi a cui poter partecipare per vivere l'atmosfera natalizia a 360 gradi

Il Natale è alle porte e la Capitale si prepara ad accogliere milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo per il primo weekend di festa: il ponte dell’Immacolata. Infatti, sono previsti molti eventi per l’8 dicembre a Roma: ecco quali sono i 5 top.

8 dicembre a Roma, gli eventi più cool della Capitale

Tra tradizione e innovazione, Roma si abbellisce con decorazioni natalizie che fanno da cornice alla città eterna. Ogni angolo profuma di panpepato e cioccolata calda, Piazza Venezia ha già accolto l’albero proveniente dal Caucaso che l’8 dicembre sarà acceso intorno alle 18 fino alla fine del Natale.

Lo stesso giorno, Papa Francesco si recherà alle 16 in piazza di Spagna per la Festa dell’Immacolata. Per l’occasione, per tutto il giorno i cittadini romani porteranno il proprio omaggio alla statua della Vergine in piazza Mignanelli, vicino la piazza. I Vigili del fuoco, in onore dei 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento, alle 7 saliranno in cima per lasciare la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine.

C’è chi poi non potrà fare a meno di visitare l’Orto botanico che fino all’8 gennaio 2023 accoglie molti turisti e non solo con un incredibile spettacolo di luci dal titolo Incanto di luci, quale occasione migliore se non visitarlo l’8 dicembre?

Orto botanico Roma

I più piccoli potranno fare visita a Babbo Natale al Christmas World, l’incantevole Villaggio di Natale a Villa Borghese. È stato inaugurato il 3 dicembre e fino all’8 gennaio 2023 sarà aperto al pubblico. Si tratta di uno dei più grandi eventi natalizi della Capitale.

Christmas World

E per finire, ma non per importanza, chi ancora non avesse provveduto a fare i regali, potrà trovare l’occasione giusta al Santa Claus District, la Fiera Natalizia più grande di Roma presso il quartiere San Paolo allestita dal 3 al 24 dicembre, all’interno dell’ex Deposito Atac in via Alessandro Severo, 48.



