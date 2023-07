Siete alla ricerca di pizze fritte e montanare napoletane ma vivete a Roma? Niente paura: scopriamo insieme dove trovarle!

Siete amanti delle specialità della frittura italiana? Avete una passione innata per le pizze fritte e le montanare napoletane ma vivete a Roma e non sapete dove potete gustarle? Niente paura! Siamo andati alla scoperta di queste delizie partenopee e siamo qui per regalarvi uno squarcio di Napoli anche nella Città Eterna.

LEGGI ANCHE: — Un piccolo angolo di Napoli a Roma: una tappa obbligatoria per chi ha nostalgia della città partenopea

Cosa sono le montanare e perché si chiamano così

Che sia pizza fritta o montanare, l’importante è friggere! La montanara è una un must della cucina napoletana, diffusa ormai praticamente in tutto il mondo.

Si tratta di un pezzo di pasta lievitata fritto in olio bollente e poi condito con pomodoro, formaggio o basilico. In pratica si tratta di una pizza che, invece di essere cotta al forno, viene immersa nell’olio (originariamente nello strutto) e poi condita in un secondo momento.

Il suo nome deriva dall’uso di prodotti quotidiani, ovvero di quello che si aveva in casa. In pratica, viene condita alla maniera dei “montanari“, ovvero i contadini che vivono in montagna.

Della montanara esiste una variante in miniatura, la montanarina, che è molto comune sia come street food che come antipasto nelle pizzerie.

Qual è la differenza tra Pizze Fritte e montanare

Molto spesso, le montanare vengono confuse con un altra fritturina tipica napoletana: la pizza fritta. Quest’ultima si distingue dalla montanara poiché non è condita all’esterno ma è farcita.

Al suo interno, tradizionalmente, si mettono cigoli e ricotta, ma le varianti moderne non hanno praticamente limiti!

Entrambe derivano direttamente dalle pizzelle fritte o zeppoline, dei pezzetti di pasta che vengono fritti nell’olio e consumati senza condimento. Al massimo con un po’ di sale o con un’acciuga salata all’interno!

Montanare Napoletane a Roma: dove gustarle

Dal 10 al 14 luglio Roma ha visto in essere 5 giorni di degustazioni, la Pizza Week, un’esplosione di pizze, pizze fritte e montanare napoletane!

Ebbene, in occasione di quest’evento, la pizzeria Berberè di via Mantova ha organizzato la Montanarina Night presso la splendida terrazza di The Hoxton Roma, in un evento volto a ricreare le vibes dell’iconico quartiere di New York.

Accompagnandole alle birre Brooklyn Brewery, la pizzeria ha portato in tavola alcune deliziose montanarine classiche, con pomodoro, Parmigiano Reggiano 24 mesi e basilico. Sono state presentate con un impasto semi-integrale fermentato 24 ore fuori dal frigo, a temperature di 22-24 gradi.

Ma la Pizzeria Berberé offre le spettacolari montanarine napoletane anche presso la sua sede di via Mantova, proponendo alcune meravigliose varianti come:

‘Nduja&miele, ricotta affumicata

Burrata pugliese, acciughe siciliane e salsa verde

Prosciutto crudo di Norcia e burrata pugliese

Insomma, se siete alla ricerca di un luogo dove mangiare le montanare napoletane a Roma, l’avete trovato!

Photo Credits @Annarita Canalella