Perché si dice ai tempi di Checco e Nina? La storia sconvolgente dietro questo detto

Perché si dice ai tempi di Checco e Nina? C’è chi si sarà posto la domanda più volte visto che si tratta di un detto che viene ripetuto spesso al Centro Italia e in particolare a Roma e nelle zone limitrofe. Fa parte del dialetto romano e la frase ha un’origine molto insolita e curiosa. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

L’espressione molto conosciuta al Centro Italia proviene da “anticaja” e “petrella” che sono due parole che in passato servivano ad indicare qualcosa di antico ed oggi sono state sostituite da “li tempi de Checco e Nina”, che rimanda a qualcosa di antiquato e non più alla moda. La frase viene usata in qualsiasi situazione e contesto.

Nessuno sa, però, chi sono Checco e Nina ed è questa la domanda che tutti si pongono: perché si fa riferimento a questi due personaggi?

A quanto pare Checco e Nina sono stati una coppia d’innamorati e la loro storia avrebbe fatto molto scalpore e il giro di tutta Roma all’epoca. Infatti, si narra che quando Checco ha iniziato a tradire più volte la sua fidanzata, Nina abbia preso coraggio e abbia lasciato il proprio ragazzo.

All’epoca un evento del genere sconvolgeva la città e così è stato tanto che i due personaggi sono stati chiacchierati a lungo tanto da divenire i protagonisti di u detto che ancora oggi è popolare e noto in tutto il centro Italia.

Per quanto riguarda il dialetto in generale, esso è fondamentale per ripercorrere anche linguisticamente la storia di un Paese. Con le espressioni, frasi e detti vengono svelate tante curiosità che possono diventare delle vere e proprie guide turistiche.

