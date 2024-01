Perché il 23 è un numero fortunato per i romani? Origine, significato, curiosità al riguardo: la scaramanzia nella città eterna non manca mai

Che i romani siano molto scaramantici non vi sono dubbi. Tuttavia, vi sono dei rituali e credenze di cui non possono farne a meno. In particolare il numero 23 è portatore di gioia: perché è un numero fortunato? Scopriamolo.

Perché 23 è un numero fortunato?

Da tutti conosciuto come “bucio di culo”, il numero 23 è un vero colpo di fortuna secondo il popolo romano. Sono diverse le ragioni per cui si parla di un numero fortunato e il significato varia a seconda delle tradizioni.

LEGGI ANCHE:–Sai perché il 7 è il numero magico a Roma? L’incredibile ripetizione

Per quanto riguarda la tradizione cinese, il 2 viene associato all’armonia e alla buona fortuna, il 3 simboleggia la crescita e l’espansione. Unendoli, sono un porta fortuna e prosperità.

Nella cultura occidentale è ritenuto fortunato perché associato a eventi positivi o a coincidenze fortunate.

Nell’oroscopo di oggi il numero 23 è l’unione del 2 che simboleggia il lavoro di squadra e la stabilità, con il 3 che invece indica la speranza e la fantasia. Quindi, le persone che hanno un legame con tale numero sembrano più emotive. Allo stesso tempo anche chi ha sempre bisogno di cambiare è legato a tale numero spinto dalla voglia di stravolgere i piani. Dunque, senza dubbio si tratta di un numero positivo.

Origine della fortuna del numero 23

Nel mondo dell’antica Roma, il numero 23 si rifaceva alla cosiddetta botta di fortuna più comunemente chiamata “bucio di culo”. La sua origine sembra risalire ai tempi dell’antica Roma, quando i ragazzi con il fondoschiena più grande venivano premiati con dei doni. Questi avrebbero avuto una vita più fortunata rispetto agli altri.

A Napoli, invece, il numero 23 è rappresentato da lo scemo, vale a dire una persona che si mostra ridicola davanti agli altri. Allo stesso tempo, però, anche nel mondo partenopeo ha un significato positivo in quanto indica il successo nell’ambito lavorativo e nel ritrovamento di sé stessi.

Tante persone non perdono occasione di giocarsi il numero a lotto o festeggiare alla grande il 23esimo compleanno con tanto di frase “23 bucio di culo aiutame te”.

FOTO: SHUTTERSTOCK