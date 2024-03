La pastiera napoletana non si gusta soltanto a Pasqua: c’è una pasticceria romana che la prepara tutto l’anno secondo la ricetta tradizionale!

Tra i grandi classici come uovo e colomba, c’è un’altra prelibatezza pasquale che ha conquistato da tempo il cuore di Roma e di tutta Italia: la pastiera napoletana. Questa torta dolce, considerata una sorta di antenata della moderna cheesecake, si fa strada tra i due dolci tipici del periodo pasquale, venendo spesso preferita o comunque affiancata ad entrambi. Ma la pastiera non è solo un dolce pasquale, è una delizia che ormai si può gustare praticamente tutto l’anno, soprattutto quando si può trovare una versione autentica come quella offerta da De Santis Santa Croce, dove viene preparata nella maniera più fedele possibile alla tradizione, con attenzione alla qualità e una ricercatezza unica degli ingredienti.

Qual è la ricetta originale della pastiera napoletana?

La ricetta originale della pastiera napoletana impone l’utilizzo di canditi, ma si tratta di un dolce che accoglie con gusto anche marmellata o cioccolato, armonizzandoli con la ricotta, ingrediente distintivo di questa prelibatezza. Come molte ricette legate alle festività cristiane, anche la storia e la leggenda si intrecciano nell’origine di questo simbolo del capoluogo campano, ormai amatissimo in tutta Italia.

La leggenda narra che la sirena Partenope, dimorante nel golfo di Napoli, fosse oggetto di misterioso culto, con sette doni che le venivano offerti in omaggio dalla popolazione. Tra questi doni c’erano farina, ricotta, uova, grano cotto nel latte, spezie, fiori d’arancio e zucchero. Partenope, gradita dei doni, mescolò gli ingredienti per creare questo dolce unico, la pastiera napoletana.

A Roma trovi la pastiera napoletana tutto l’anno da De Santis Santa Croce

Da De Santis Santa Croce – situata in via di Santa Croce in Gerusalemme 17/21 – è possibile gustare tutto l’anno l’autentica pastiera napoletana preparata secondo la ricetta originale. I maestri pasticceri utilizzano ingredienti ricercati, privilegiando le materie prime a km 0, come la ricotta di pecora DOP prodotta in un caseificio laziale. La frolla e il grano vengono lavorati direttamente nel laboratorio della pasticceria, mantenendo la tradizione intatta.

L’utilizzo esclusivo di fiori d’arancio siciliani conferisce alla pastiera di De Santis Santa Croce un profumo unico e irripetibile. Ogni morso è un viaggio nei sapori e nelle tradizioni della Napoli antica.

Quindi, che sia Pasqua o un giorno qualsiasi dell’anno, lasciatevi tentare dalla magia della pastiera napoletana di De Santis Santa Croce. Un’esperienza che – ogni volta che ne avete voglia e non soltanto durante le festività pasquali – vi trasporterà nella storia e della leggenda di Napoli, anche nel cuore della Capitale.

Info e Contatti

Pasticceria De Santis Santa Croce dal 1908

Via di Santa Croce in Gerusalemme 17/21 – 00185, Roma

Telefono: +39 06 70301912

e-mail: info@desantissantacroce.it

http://www.desantissantacroce.it/